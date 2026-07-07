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Как будут аннулировать права по здоровью, обновление Aura, «длинный» Tank. Главное за день

Что случилось во вторник, 7 июля 2026 года
Новости

Добрый вечер! С молотка уйдёт редчайший Ruf CTR3 Clubsport. Это одновременно первая самостоятельная модель Ruf и своего рода ответ на вопрос, как бы выглядел среднемоторный Porsche 911. Прогнозируемая стоимость где-то в космосе. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Аннулирование прав

В 2027 году аннулирование водительских прав из-за состояния здоровья станет автоматизированным: данные о противопоказаниях к вождению начнут напрямую поступать из Минздрава в ГАИ. Но как именно будет работать новая система? И какие заболевания станут основанием для проверки? Разбираемся с экспертами.

Вместо «Волги»

На российский рынок вышел кроссовер Volga K40 ценой от 2,85 миллиона рублей. Начальная версия небогатая: всего две подушки, механические регулировки кресел, передний привод и 147 л.с. А какие есть интересные альтернативы на вторичке в этом бюджете? Подобрали пять вариантов.

Важные новости

Почитать перед сном

Остановка инспектором ГАИ может задержать водителя как на пару минут, так и на несколько часов. А можно ли взыскать моральный ущерб за потраченное время, если куда-то опоздал из-за этого? Отвечает юрист.



Kia K3 — по-своему интересная и сравнительно недорогая «параллельная» модель. Но действительно ли она оправдывает ожидания покупателей? Собрали отзывы владельцев.

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Что ломается в Opel Astra: топ-6 неисправностей всё ещё популярного поколения H.

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