Как будут аннулировать права по здоровью, обновление Aura, «длинный» Tank. Главное за день

Добрый вечер! С молотка уйдёт редчайший Ruf CTR3 Clubsport. Это одновременно первая самостоятельная модель Ruf и своего рода ответ на вопрос, как бы выглядел среднемоторный Porsche 911. Прогнозируемая стоимость где-то в космосе. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
Аннулирование прав
В 2027 году аннулирование водительских прав из-за состояния здоровья станет автоматизированным: данные о противопоказаниях к вождению начнут напрямую поступать из Минздрава в ГАИ. Но как именно будет работать новая система? И какие заболевания станут основанием для проверки? Разбираемся с экспертами.
Вместо «Волги»
На российский рынок вышел кроссовер Volga K40 ценой от 2,85 миллиона рублей. Начальная версия небогатая: всего две подушки, механические регулировки кресел, передний привод и 147 л.с. А какие есть интересные альтернативы на вторичке в этом бюджете? Подобрали пять вариантов.
Важные новости
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Остановка инспектором ГАИ может задержать водителя как на пару минут, так и на несколько часов. А можно ли взыскать моральный ущерб за потраченное время, если куда-то опоздал из-за этого? Отвечает юрист.
Kia K3 — по-своему интересная и сравнительно недорогая «параллельная» модель. Но действительно ли она оправдывает ожидания покупателей? Собрали отзывы владельцев.
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