Американский суперкроссовер мощнее Bugatti Chiron: первые изображения

Компания Drako Motors из Кремниевой долины опубликовала первые изображения своего вседорожника, который назовут Dragon. Кроссовер получит электрическую силовую установку с отдачей более 2000 лошадиных сил и сможет ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) быстрее чем за 2 секунды. Восьмилитровый двигатель гиперкара Bugatti Chiron развивает до 1600 сил.