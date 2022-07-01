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Американский суперкроссовер мощнее Bugatti Chiron: первые изображения

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Drako Motors из Кремниевой долины опубликовала первые изображения своего вседорожника, который назовут Dragon. Кроссовер получит электрическую силовую установку с отдачей более 2000 лошадиных сил и сможет ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) быстрее чем за 2 секунды. Восьмилитровый двигатель гиперкара Bugatti Chiron развивает до 1600 сил.

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  • Силовую установку для кроссовера составят из четырёх моторов: она обеспечит максимальную скорость на уровне 320 км/ч и возможность проехать классические четверть мили (402 метра) за 9 секунд. В целом динамические характеристики Drako Dragon сопоставимы, к примеру, с возможностями Tesla Model S Plaid.
  • Насколько можно судить по тизерам, кроссовер получит необычный дизайн, который назван «европейским»: как заявили в компании, обусловлен он свободой, которую предоставляет конструкторам электрическая природа платформы. Обещано, что в салоне Drako Dragon с «непревзойдённой роскошью» разместятся пятеро взрослых пассажиров.

Полноценная премьера и открытие приёма заказов состоятся в течение нынешнего года. Ожидается, что Dragon окажется доступнее первой модели стартапа — 1216-сильного суперкара Drako GTE, который продают минимум за 1,25 миллиона долларов.

Нужно кроссоверу столько сил, как считаете?

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