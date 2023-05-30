Американский конкурент Bugatti прокатился по Майами и Калифорнии

Компания Czinger, которая базируется в Лос-Анджелесе, опубликовала два промо-видеоролика, посвящённых своему гиперкару 21С. В них автомобиль с экзотической компоновкой салона и сверхмощной силовой установкой показан в движении на дорогах общего пользования. Три мотора Czinger 21C развивают до 1350 л.с., что позволяет ему считаться полноправным конкурентом Bugatti Chiron.
- Основное отличие Czinger 21C от прочих игроков этого сегмента — компоновочная схема интерьера. Два ковшеобразных кресла в салоне гиперкара установлены друг за другом, что позволило сделать пассажирскую капсулу очень узкой и свободно экспериментировать с аэродинамикой.
- Американский гиперкар представляет собой гибрид. В задней части установлен 2,9-литровый V8, способный раскручиваться до 11 000 об/мин, передние колёса вращают два электромотора. В базовой модификации они обеспечивают 1250 л.с., но опционально к мощности можно добавить ещё 100 сил.
- Суперкар способен набрать 100 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч: целью создателей является преодоление порога 450 км/ч.
Ещё летом прошлого года Czinger показала модифицированную версию гиперкара под названием 21С V max, которая должна оказаться самой скоростной. Однако о каких-либо достижениях по части рекордов максимальной скорости американцы пока не сообщали. В съёмках видео участвовала стандартная модификация 21C — её легко опознать по огромному антикрылу.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий