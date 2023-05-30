Американский конкурент Bugatti прокатился по Майами и Калифорнии

Компания Czinger, которая базируется в Лос-Анджелесе, опубликовала два промо-видеоролика, посвящённых своему гиперкару 21С. В них автомобиль с экзотической компоновкой салона и сверхмощной силовой установкой показан в движении на дорогах общего пользования. Три мотора Czinger 21C развивают до 1350 л.с., что позволяет ему считаться полноправным конкурентом Bugatti Chiron.