Электрический гиперкар Aspark Owl установил два рекорда Гиннеса

Представители Книги рекордов Гиннесса вручили компании Aspark сразу два сертификата за два мировых рекорда. По данным Reuters, гиперкар Owl, разработанный японской компанией, титулован как батарейный автомобиль, показавший самую высокую среднюю скорость на дистанции в одну восьмую и одну четвёртую мили (201 и 402 метра соответственно).
- Первое достижение Aspark Owl составляет 309,02 км/ч, второе — 318,85 км/ч. Небольшая разница между этими значениями подчёркивает динамику электрического гиперкара при старте с места. Максимальная скорость Owl заявлена на уровне 400 км/ч.
- Aspark Owl оснащается четырьмя электромоторами, развивающими 2012 л.с., и способен проехать без подзарядки до 450 километров.
- Во время установления нынешнего рекорда замеры времени разгона Owl до 100 км/ч не проводились. Однако ещё осенью 2020 года компания заявила, что смогла ускорить гиперкар до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,72 секунды.
Ранее на неделе компания Rimac отчиталась об установлении 23 скоростных рекордов за один день. Было среди них и время набора 60 миль в час: оно составило 1,74 секунды. Тем самым Aspark Owl пока можно считать более динамичным. О рекорде осенью прошлого года сообщало также ателье Pininfarina, испытавшее свой гиперкар Battista, но это купе проиграло хорватскому гиперкару 0,05 секунды.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий