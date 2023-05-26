Электрический гиперкар Aspark Owl установил два рекорда Гиннеса

Первое достижение Aspark Owl составляет 309,02 км/ч, второе — 318,85 км/ч. Небольшая разница между этими значениями подчёркивает динамику электрического гиперкара при старте с места. Максимальная скорость Owl заявлена на уровне 400 км/ч.

Aspark Owl оснащается четырьмя электромоторами, развивающими 2012 л.с., и способен проехать без подзарядки до 450 километров.

Во время установления нынешнего рекорда замеры времени разгона Owl до 100 км/ч не проводились. Однако ещё осенью 2020 года компания заявила, что смогла ускорить гиперкар до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,72 секунды.

Ранее на неделе компания Rimac отчиталась об установлении 23 скоростных рекордов за один день. Было среди них и время набора 60 миль в час: оно составило 1,74 секунды. Тем самым Aspark Owl пока можно считать более динамичным. О рекорде осенью прошлого года сообщало также ателье Pininfarina, испытавшее свой гиперкар Battista, но это купе проиграло хорватскому гиперкару 0,05 секунды.