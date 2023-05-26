Оставить коммент

Марка Bentley сменила второго шеф-дизайнера за несколько месяцев

Электрический гиперкар Aspark Owl установил два рекорда Гиннеса

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Представители Книги рекордов Гиннесса вручили компании Aspark сразу два сертификата за два мировых рекорда. По данным Reuters, гиперкар Owl, разработанный японской компанией, титулован как батарейный автомобиль, показавший самую высокую среднюю скорость на дистанции в одну восьмую и одну четвёртую мили (201 и 402 метра соответственно).

Читайте нас в Дзене!
  • Первое достижение Aspark Owl составляет 309,02 км/ч, второе — 318,85 км/ч. Небольшая разница между этими значениями подчёркивает динамику электрического гиперкара при старте с места. Максимальная скорость Owl заявлена на уровне 400 км/ч.
  • Aspark Owl оснащается четырьмя электромоторами, развивающими 2012 л.с., и способен проехать без подзарядки до 450 километров.
  • Во время установления нынешнего рекорда замеры времени разгона Owl до 100 км/ч не проводились. Однако ещё осенью 2020 года компания заявила, что смогла ускорить гиперкар до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,72 секунды.

Ранее на неделе компания Rimac отчиталась об установлении 23 скоростных рекордов за один день. Было среди них и время набора 60 миль в час: оно составило 1,74 секунды. Тем самым Aspark Owl пока можно считать более динамичным. О рекорде осенью прошлого года сообщало также ателье Pininfarina, испытавшее свой гиперкар Battista, но это купе проиграло хорватскому гиперкару 0,05 секунды.

Такие рекорды помогают продавать автомобили?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании