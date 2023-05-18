Американский дрифтер готовит заряженную версию Ford Mustang с 750-сильным мотором

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Представлен Ford Mustang нового поколения: прежние моторы и тормоза для дрифта
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Компания RTR Vehicles, которую создал известный дрифтер Вон Гиттин-младший, опубликовала первое изображение доработанного Ford Mustang. Собственную версию спорткара нового поколения ателье представит 24 мая. Ожидается, что отдача двигателя самой мощной версии Mustang RTR составит не менее 750 л.с.
Вон Гиттин-младший известен давним сотрудничеством с концерном Ford. К примеру, в Formula Drift он выступает на глубоко модифицированном 1300-сильном «Мустанге», а в разработке нового поколения спорткара участвовал, помогая инженерам проектировать его тормозную систему.
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