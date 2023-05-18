Американский дрифтер готовит заряженную версию Ford Mustang с 750-сильным мотором

Пока компания заявляет лишь о пакете доработок под названием Stage 2

, не вдаваясь в подробности. Если RTR будет использовать уже отработанную схему, на этом уровне Mustang получит новый аэродинамический пакет и более жёсткую заниженную подвеску на фирменных компонентах RTR в сочетании с новыми колёсными дисками.