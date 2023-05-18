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Американский дрифтер готовит заряженную версию Ford Mustang с 750-сильным мотором

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Дмитрий Елизаров

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Компания RTR Vehicles, которую создал известный дрифтер Вон Гиттин-младший, опубликовала первое изображение доработанного Ford Mustang. Собственную версию спорткара нового поколения ателье представит 24 мая. Ожидается, что отдача двигателя самой мощной версии Mustang RTR составит не менее 750 л.с.

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  • Единственное пока опубликованное изображение демонстрирует модифицированную решётку радиатора Mustang. Она получила новое наполнение и характерные светодиодные вставки по бокам, которые, по всей видимости, станут отличительной чертой Mustang RTR. Аналогичные имелись у спорткара предыдущего поколения. Кроме того, опубликован дизайнерский эскиз будущей новинки.
  • Пока компания заявляет лишь о пакете доработок под названием Stage 2, не вдаваясь в подробности. Если RTR будет использовать уже отработанную схему, на этом уровне Mustang получит новый аэродинамический пакет и более жёсткую заниженную подвеску на фирменных компонентах RTR в сочетании с новыми колёсными дисками.
  • Однако для шестого поколения «Мустанга» RTR предлагает пять уровней апгрейда, на высшем из которых спорткар получает пятилитровый V8 с нагнетателем Whipple мощностью 750 сил. Учитывая, что со сменой поколений Ford Mustang сохранил прежнюю моторную гамму, вероятнее всего, похожие доработки ждут и актуальную модель.

Вон Гиттин-младший известен давним сотрудничеством с концерном Ford. К примеру, в Formula Drift он выступает на глубоко модифицированном 1300-сильном «Мустанге», а в разработке нового поколения спорткара участвовал, помогая инженерам проектировать его тормозную систему.

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