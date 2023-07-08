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Американец построил электрический спорткар у себя в гараже

НовостиКирилл МалышевКомменты

YouTube-канал Electric SuperCar ведёт американец Джереми Сноу, который решил самостоятельно построить спортивный электромобиль. Проект занял у него три года, и на днях он выложил итоговый видеоролик. Все месяцы и этапы работы уложились в 17 минут.

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  • В качестве основы умелец заказал набор К-1 Attack Kit. В него входит трубчатая рама, передняя и задняя подвеска, подъёмные двери, элементы интерьера. Конструкция предполагает установку силового агрегата за сиденьями. Это может быть один из многих ДВС на выбор (от четырёх до восьми цилиндров) или электромотор.
  • Сноу выбрал электромотор и приводы, которые используются на Tesla Model S сзади. От неё же он взял подрамник. Остальные компоненты подбирались по месту: радиатор от Jeep Cherokee, помпа из каталога Bosch, селектор трансмиссии от Honda Odyssey.
  • Результатом трёхлетней работы стал спортивный родстер, окрашенный в синий «металлик». В его обвесе используются отдельные элементы из карбона. К сожалению, никаких технических характеристик автор проекта не раскрыл.

Ранее блогер Мэтт Микка оснастил свою Tesla Model S компактным дизельным мотором. Он заряжает тяговый аккумулятор на ходу, превратив чистый электромобиль в последовательный гибрид. Запас хода с таким усовершенствованием вырос до 1600 километров.

Купили бы себе уникальную самоделку?

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