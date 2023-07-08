Американец построил электрический спорткар у себя в гараже

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YouTube-канал Electric SuperCar ведёт американец Джереми Сноу, который решил самостоятельно построить спортивный электромобиль. Проект занял у него три года, и на днях он выложил итоговый видеоролик. Все месяцы и этапы работы уложились в 17 минут.
Ранее блогер Мэтт Микка оснастил свою Tesla Model S компактным дизельным мотором. Он заряжает тяговый аккумулятор на ходу, превратив чистый электромобиль в последовательный гибрид. Запас хода с таким усовершенствованием вырос до 1600 километров.
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