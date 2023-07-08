Американец построил электрический спорткар у себя в гараже

В качестве основы умелец заказал набор К-1

Attack

Kit

. В него входит трубчатая рама, передняя и задняя подвеска, подъёмные двери, элементы интерьера. Конструкция предполагает установку силового агрегата за сиденьями. Это может быть один из многих ДВС на выбор (от четырёх до восьми цилиндров) или электромотор.