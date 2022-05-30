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Спорткар Alpine A110 GT вышел в спецсерии в честь столетия основателя марки

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Кирилл Малышев

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В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Жана Ределе, основателя марки Alpine и знаменитого автогонщика. В честь этого события французский бренд представил лимитированную серию спорткупе A110 GT.

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  • Машина окрашена в цвет, который особо любил Ределе, — серый Монтебелло. С ним контрастирует чёрная глянцевая крыша. За двухцветными литыми дисками диаметром 18 дюймов проглядывают окрашенные в серебристый тормозные суппорты.
  • Салон отдела в тон кузова: чёрной кожей с серой прострочкой. Посмотреть на него пока нельзя, фирменная фотосессия почему-то ограничилась исключительно внешними видами. Комплектация спецсерии уже включает все доступные опции, включая ковшеобразные сиденья Sabelt и комплекс телеметрии.
  • Тираж ограничен 100 экземплярами. Каждый автомобиль получит табличку с порядковым номеров в серии и автографом Ределе. Кроме того, кузов отмечен специальными шильдиками, указывающими на принадлежность к особому исполнению. На центральных стойках кузова снаружи и на дверных картах внутри нанесён французский триколор.
  • Машины станут доступны для заказа с 1 июня. Цена составит 83 000 евро (5,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Alpine A110 осенью 2021 года прошёл рестайлинг. В линейке три версии — все с турбомотором 1.8. Базовая развивает 252 л.с. и разгоняется до сотни за 4,5 секунды. Исполнение A110 GT располагает 300 силами и может набрать 100 км/ч за 4,2 секунды. Модификация A110 S не мощнее, но обладает доработанными тормозами и ходовой частью.

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