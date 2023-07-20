Alfa Romeo выпустит уникальную модификацию купе 4С, снятого с производства три года назад

Компания Alfa Romeo решила вернуться к производству купе спорткупе 4C, которое было прекращено в 2020 году, чтобы отметить 10-летний юбилей модели. При участии автора оригинального дизайна спорткара Алессандро Макколини будет создана единственная в своём роде модификация купе: опубликованные сейчас тизеры демонстрируют источники вдохновения дизайнера.