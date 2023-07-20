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Alfa Romeo выпустит уникальную модификацию купе 4С, снятого с производства три года назад

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Alfa Romeo решила вернуться к производству купе спорткупе 4C, которое было прекращено в 2020 году, чтобы отметить 10-летний юбилей модели. При участии автора оригинального дизайна спорткара Алессандро Макколини будет создана единственная в своём роде модификация купе: опубликованные сейчас тизеры демонстрируют источники вдохновения дизайнера.

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  • Новый проект Alfa Romeo, посвящённый 4C, называется Designers Cut. В его рамках опубликованы изображения трёх спорткаров с разной отделкой, которыми Макколини подчёркивает вдохновляющие его особенности бренда.
  • Красный 4C Tributo с бронзовыми колёсами отсылает к спортивности гражданских моделей марки. Матово-серый кузов 4C Corsa дополнен чёрными колёсными дисками и должен напоминать о гоночных победах. Наконец, 4C Leggenda, выполненный в сочетании голубого и белого, посвящён бурной и насыщенной истории Alfa Romeo.
  • Ни о каких других доработках спорткаров, помимо цветовых решений, компания не сообщает. Соответственно, пока неизвестно, чем именно юбилейное купе будет отличаться от стандартных. Однако компания уже собирает заявки на приобретение уникального экземпляра. Всё время производства с 2013 по 2020 годы Alfa Romeo оснащала 4C турбомотором объёмом 1,75 литра на 240 л.с. и 350 Нм в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «роботом».

30 августа компания обещает представить ещё одну загадочную новинку. Считается, что это новый суперкар бренда с индексом 6C, который получит шестицилиндровый мотор объёмом 2,9 литра от актуальных спорткаров Alfa Romeo.

Вам нравится, как выглядит Alfa Romeo 4C?

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