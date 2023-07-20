Alfa Romeo выпустит уникальную модификацию купе 4С, снятого с производства три года назад

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Новые электрические Alfa Romeo получат винтажный дизайн
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Компания Alfa Romeo решила вернуться к производству купе спорткупе 4C, которое было прекращено в 2020 году, чтобы отметить 10-летний юбилей модели. При участии автора оригинального дизайна спорткара Алессандро Макколини будет создана единственная в своём роде модификация купе: опубликованные сейчас тизеры демонстрируют источники вдохновения дизайнера.
30 августа компания обещает представить ещё одну загадочную новинку. Считается, что это новый суперкар бренда с индексом 6C, который получит шестицилиндровый мотор объёмом 2,9 литра от актуальных спорткаров Alfa Romeo.
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