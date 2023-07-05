Alfa Romeo назвала дату премьеры коллекционного суперкара

Новый суперкар Alfa Romeo дебютирует 30 августа в музее марки в итальянском городе Арезе. Как пишет издание Motor1, премьеру анонсировал лично глава компании Жан-Филипп Импарато на мероприятии в Китае, посвящённом запуску обновлённых Giulia и Stelvio. Объявление сопроводили новым тизером с фрагментарным изображением будущей новинки.
- Первый тизер готовящегося суперкара обнародовали в начале этого года. Это был круглый задний фонарь, графикой напоминающий сочетание цифры 6 и литеры C. Ожидается, что модель назовут 6C, причём индекс традиционно будет указывать на число цилиндров двигателя.
- По наиболее распространённой неофициальной версии, новинку снабдят 2,9-литровым V6, который на спортседане Giulia GTA развивает 540 л.с. и 600 Нм. С большой долей вероятности это будет последняя бензиновая «Альфа», поскольку компания уже объявила, что с 2025 года все её новые модели будут электрическими, а ещё через два года она полностью прекратит продажи машин с ДВС.
- Известно также, что суперкар станет полностью собственной разработкой Alfa Romeo, а не аналогом среднемоторного купе MC20 от родственной компании Maserati. Импарато уже неоднократно говорил, что в его дизайне будут отсылки к классическим моделям Alfa Romeo. В частности, упоминались T33 Stradale и Duetto. В свежем заявлении гендиректор охарактеризовал модель как «культовую, суперсексуальную и узнаваемую».
- Тираж новинки ограничат. Скорее всего, экземпляров в открытой продаже будет немного, поскольку компания начала принимать заказы от избранных клиентов ещё до того, как проект был одобрен руководством материнского концерна Stellantis.
Ранее главный дизайнер Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос рассказал журналистам, что электромобили бренда также будут отчасти похожи на модели шестидесятых годов. Работа над новым фирменным стилем уже ведётся. Впервые его применят на субкомпактном кроссовере, по всей видимости — аналоге Jeep Avenger.
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