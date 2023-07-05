Alfa Romeo назвала дату премьеры коллекционного суперкара

Известно также, что суперкар станет полностью собственной разработкой Alfa Romeo, а не аналогом среднемоторного купе MC 20 от родственной компании Maserati . Импарато уже неоднократно говорил, что в его дизайне будут отсылки к классическим моделям Alfa Romeo. В частности, упоминались T 33 Stradale и Duetto. В свежем заявлении гендиректор охарактеризовал модель как «культовую, суперсексуальную и узнаваемую».

Тираж новинки ограничат. Скорее всего, экземпляров в открытой продаже будет немного, поскольку компания начала принимать заказы от избранных клиентов ещё до того, как проект был одобрен руководством материнского концерна Stellantis.

Ранее главный дизайнер Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос рассказал журналистам, что электромобили бренда также будут отчасти похожи на модели шестидесятых годов. Работа над новым фирменным стилем уже ведётся. Впервые его применят на субкомпактном кроссовере, по всей видимости — аналоге Jeep Avenger.