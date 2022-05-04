Alfa Romeo Giulia станет электрическим универсалом

В 2024 году Alfa Romeo выпустит компактный вседорожник

(предполагается, что его назовут Brennero), а в период с 2025 по 2027 год ежегодно будет представлять по новому электромобилю. Среди них, по данным издания, окажутся большой кроссовер и некая относительно компактная модель, которую называют конкурентом Tesla Model 3

и BMW i4. Ей прочат кузов в стиле

«четырёхдверное купе» и культовое имя GTV.