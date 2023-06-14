Историческая архитектура и модный стрит-арт, речные прогулки и самая вкусная шаурма ждут вас на берегу Волги всего в шести часах езды от столицы. Два года назад в городе прошла масштабная реконструкция, которая сделала Нижний Новгород максимально комфортным для туристов и молодёжи, которая стекается сюда летом со всей страны на концерты и фестивали под закатным небом.

О самых главных достопримечательностях города и о том, где проходят основные экскурсионные маршруты, мы подробно рассказали тут. А теперь собрали необычные места, которые тоже обязательно стоит посетить. Также рассказываем, где остановиться на ночь, вкусно поесть и что привезти с собой из сувениров.