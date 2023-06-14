Ярмарка, космос и стрит-арт. 9 небанальных причин поехать летом в Нижний Новгород на машине
Михаил ДеребеевКомменты
Историческая архитектура и модный стрит-арт, речные прогулки и самая вкусная шаурма ждут вас на берегу Волги всего в шести часах езды от столицы. Два года назад в городе прошла масштабная реконструкция, которая сделала Нижний Новгород максимально комфортным для туристов и молодёжи, которая стекается сюда летом со всей страны на концерты и фестивали под закатным небом.
О самых главных достопримечательностях города и о том, где проходят основные экскурсионные маршруты, мы подробно рассказали тут. А теперь собрали необычные места, которые тоже обязательно стоит посетить. Также рассказываем, где остановиться на ночь, вкусно поесть и что привезти с собой из сувениров.
Маршрут
Из Москвы в Нижний Новгород идёт федеральная трасса М-7 «Волга». Сейчас она не лучшим образом справляется с транспортным потоком. Однако в следующем году будет готова альтернативная платная магистраль М-12, но уже сейчас можно проехать по небольшому платному участку от Петушков до Владимира. Поэтому пока путешественникам остаётся набраться терпения и подойти к поездке ответственно и осторожно.
Маршрут лучше продумать заранее, если планируете остановку по дороге, будет интересно заглянуть в большой и красивый Владимир. Или можно чуть свернуть с пути и на пару часов заехать пообедать в сказочный Суздаль. Но большая часть путешественников предпочитает стартовать пораньше, преодолеть путь до Нижнего Новгорода с минимумом остановок и пообедать уже в «столице закатов». Если ещё не до конца решились на такое путешествие летом 2023 года, вот 9 дополнительных причин собрать чемодан.
Причина 1. Нижегородская ярмарка
Район Нижегородской ярмарки — настоящая точка притяжения города (на Яндекс Картах). Ярмарка работает с XIX века и считается центром главных событий Приволжья. Побывать здесь будет интересно туристам любого возраста. Удостовериться в необходимости посетить эту локацию можно по афише мероприятий на лето — тут и театральный фестиваль, и финал киберспортивной студенческой лиги, и фестиваль медиа-искусства, который начнётся следом за историческим экскурсом по землям Серафима Саровского.
А ведь когда-то это был «меновый двор Европы с Азией», где шла торговля самыми диковинными товарами со всего мира. Ярмарочные постройки тех времён сохранились до сих пор. Чтобы попасть на Нижегородскую ярмарку по пути из Москвы, нужно проехать на другой берег Оки по метромосту. По дороге возле железнодорожного вокзала можно полюбоваться Царским павильоном, после чего окажетесь рядом с ярмарочным комплексом. В главном здании ярмарки находится постоянная выставка о России. Рядом также красуется Старый ярмарочный Спасский собор, построенный в 1822 году. Здесь интересно как просто погулять и сделать красивые фото, так и остаться на полдня на необычном мероприятии. И вряд ли получится уйти с ярмарки без тематических сувениров.
Причина 2. Стрелка
Недалеко от ярмарки находится острый мыс берега, где встречаются две реки — Ока и Волга (на Яндекс Картах). Район и главная его улица называются Стрелка. Раньше тут был только речной порт, но после благоустройства к футбольному Чемпионату мира в 2018 году появились новый стадион, а также множество арт-объектов и смотровая площадка на центральную часть Нижнего Новгорода.
На самом краю мыса выстроена большая зона отдыха с амфитеатром, где можно любоваться проходящими судами и делать фотографии с красивыми видами города. Именно тут проходит летний музыкальный фестиваль «Столица закатов». Если любите такие развлечения, вам точно сюда — всё лето на Стрелке на фоне невероятных закатов будут играть музыканты и диджеи разных жанров: от джаза до электроники.
Погулять на Стрелке тоже интересно. Тут находится Кафедральный собор Александра Невского с памятником князю у входа. Атмосферные фотографии получатся возле Пакгаузов — стальные кружева, оставшиеся на память от портового склада, где теперь действует культурный центр, концертный зал и галерея. Напротив Пакгаузов выстроились две копии Шуховской башни, арт-объект в память о великом инженере. Желающие могут прогуляться и до нового футбольного стадиона.
Причина 3. Канатная дорога-рекордсмен
Оказавшись в Нижнем Новгороде, обязательно стоит прокатиться по канатной дороге, которая проходит через Волгу в город Бор. Её особенность — самый большой в Европе безопорный пролёт над водной поверхностью — 861 метр. Цена билета — всего 100 рублей. А чтобы добраться обратно в Нижний Новгород, можно воспользоваться паромом.
Причина 4. Бесплатная выставка паровозов
Под открытым небом собраны 32 раритетных паровоза, и посмотреть на них можно совершенно бесплатно. Выставка называется «Паровозы России». Все её экспонаты в достойном состоянии — свежевыкрашенные поезда никого не оставят равнодушным.
Экспозиция «Паровозы России»
Адрес: Нижний Новгород, микрорайон Сортировочный, между платформами Сортировочная и Кондукторская
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 (зимой) или до 20:00 (летом)
Стоимость билета: бесплатно
Причина 5. Городской стрит-арт
Одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода распределена по всему городу. Речь о местном стрит-арте, который известен на всю Россию. Существует даже специальная карта арт-объектов, чтобы было проще находить местные произведения искусства. На пеший осмотр уличных художеств лучше выделить несколько часов. Ускорить процесс можно, объехав самые знаковые точки на автомобиле.
Причина 6. Особенные музеи
Начать знакомство с необычными музеями города можно с Русского музея фотографии, который расположен в колоритном историческом здании на ул. Пискунова, 9А. Там же проходят экскурсии и интерактивные мастер-классы (350 рублей с человека). Сам входной билет обойдётся в 150 рублей.
Не оставит равнодушным и мемориальная квартира создателя водородной бомбы и нобелевского лауреата Андрея Сахарова, по адресу пр. Гагарина, 214. В ней он прожил почти семь лет во время ссылки. Входной билет — 100 рублей.
Ещё одно впечатляющее, но жуткое место: единственный в области частный крематорий. В его пределах, на улице Зайцева, 27 расположен мемориальный комплекс «Сад имени». Высаженные здесь растения посвящены памяти ушедших из жизни людей, а из колонок звучат названия внутренних органов человека на латыни.
Причина 7. Нижегородский планетарий
Первый цифровой планетарий в России никак нельзя упустить! Тут можно не просто посмотреть в телескоп, но и посетить интерактивные шоу, мастер-классы и даже потренироваться в стыковке корабля «Союз» с Международной космической станцией.
Нижегородский планетарий им. Гречко
Адрес: Нижний Новгород, ул. Революционная, 20
Режим работы: вторник с 10:00 до 17:00, среда с 10:00 до 20:00, чт. – вс. по репертуару, понедельник — выходной
Стоимость билета: от 50 рублей
Причина 8. Парк «Швейцария»
Парк с обзорным видом на Оку обустроили к 800-летию города (на Яндекс Картах). Сегодня парк «Швейцария» — это большая зона отдыха для всей семьи, где регулярно проводят городские активности. Спортивные и детские зоны, площадки для собак, летние кафе, лекции, мастер-классы на разную тематику, библиотека с научной литературой и кино под куполом — в парке действует собственный «Планетарий 1» с 18-метровым куполом, где не только показывают фильмы, но и проводят визуальные шоу и перфомансы. Для любителей долгих прогулок в парке проложено несколько экотроп для хайкинга. А ещё тут есть отдельная зона для коворкинга. Перед посещением обязательно ознакомьтесь с афишей мероприятий парка и выберите себе занятие по душе.
Когда все достопримечательности города изучены, а смартфон заполнен классными снимками, самое время хорошенько поесть. Даём краткий список самых интересных и вкусных ресторанов города в 2023 году, чтобы вы смогли спланировать свои обеды и ужины. И да, то, как угощают в Нижнем Новгороде, — ещё одна причина съездить в город.
Причина 9. Вкусно поесть в Нижнем Новгороде
Гастрономически Нижний Новгород давно не уступает топовым московским ресторанам. Сразу три заведения города в 2023 году вошли в топ-100 лучших в России по версии премии Where to eat. И два из них — в первой половине рейтинга. Так что вкусно поесть в городе не просто можно, но и нужно. Любителям стритфуда тоже понравится в Нижнем. В заведении «Местечко моей мечты» подают самую вкусную, по мнению местных жителей и туристов, недорогую шаурму разных видов.
В культовом месте Biblioteca можно отведать традиционную итальянскую кухню на заморской муке, причём стоимость пасты не превышает 500 рублей. В относительно свежем ресторане Yale (45-е место в топ-100 лучших заведений страны), помимо современной русской кухни, можно любоваться архитектурными жемчужинами прошлых веков, случайно найденными при ремонте.
Завтрак удобно совместить с прогулкой по улице Рождественской, где вкусно угощают в «Кафе 38» и баре «Селёдка и кофе». Пообедать можно в рыбном ресторане «Кусто» (48-е место в топ-100), правда, цены тут уже вполне московские: за одну устрицу попросят 470 рублей. Поужинать с красивым видом будет приятно у стен кремля в третьем ресторане рейтинга Where to eat — Red Wall, где известный гастрономическим гурманам шеф-повар Игорь Шиянов угощает голубцами с томлёными щёчками.
Где переночевать в Нижнем Новгороде
В самом центре: атриум-отель «История»
Посетители ставят этому отелю высший балл не только за чистые и приятные номера, но и за удачное расположение прямо у подножия кремля, тихие улочки рядом, сытные завтраки на шведском столе и собственную подземную парковку. Остановиться здесь будет удобно путешественникам, которые планируют круиз по реке или много прогулок по центру Нижнего Новгорода.
Адрес: Нижний Новгород, ул. Кожевенная, 3
Цена номера за ночь: от 4100 рублей с завтраком
Парковка: собственная подземная, 400 рублей в сутки
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Маленький и уютный: отель «Покровка»
Уютный мини-отель расположен в центральной части Нижнего Новгорода. Посетители хвалят доброжелательный персонал, который готов не только ответить на все вопросы, но и спланировать вам индивидуальный тур по городу. Четыре сета завтраков на выбор и уютные люксы по доступным ценам.
Адрес: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 24/6
Цена номера за ночь: от 5500 рублей, завтраки по 600 рублей
Парковка: городская бесплатная
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Сетевой и комфортный: Hampton by Hilton Nizhny Novgorod
Большой сетевой отель с широким выбором семейных номеров и бесплатной собственной парковкой для постояльцев. В стоимость номеров включены весь возможный отельный сервис и вкусный завтрак. По отзывам эта гостиница уверенно занимает первое место по соотношению цены и качества.
Адрес: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 252
Цена номера за ночь: от 4500 рублей с завтраком
Парковка: бесплатная
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Нижний Новгород — отличный выбор для путешествия на машине в 2023 году. Летом город кремля и Волги особенно хорош. Дело не только в красивых видах и классных достопримечательностях, большую часть которых можно без проблем посетить самостоятельно без экскурсий. Здесь ещё и невероятные закаты, удивительный фестиваль воздушных шаров (да, чтобы его посмотреть, вовсе необязательно лететь в турецкую Каппадокию), а также историческая архитектура — много необычных мест, куда обязательно захочется сходить туристам. Поэтому стоит обозначить самые важные точки на карте, выбрать место, где переночевать, забронировать столики в лучших ресторанах, чтобы вкусно поесть, и собрать чемодан. Вперёд, навстречу развлечениям и приятному отдыху. И не забудьте захватить сувениры — расписную посуду и пряники.
Фотография на обложке: Полина Лаптева