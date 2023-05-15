6,5 тысячи машин в России проданы при помощи электронного сервиса купли-продажи

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Более 6,5 тысячи россиян при перепродаже своих автомобилей воспользовались электронным сервисом купли-продажи, который был запущен Минцифры и ГИБДД в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ.
Осенью 2022 года сообщалось, что собственники автомобилей, которые подлежат отзыву, будут получать оповещения от госуслуг. В случае получения данных из Росстандарта, владельцы будут получать сообщения о необходимости устранения заводских дефектов.
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