6,5 тысячи машин в России проданы при помощи электронного сервиса купли-продажи

Более 6,5 тысячи россиян при перепродаже своих автомобилей воспользовались электронным сервисом купли-продажи, который был запущен Минцифры и ГИБДД в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ.