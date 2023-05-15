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В Porsche спрогнозировали увеличение запаса хода электромобилей до 1300 километров

6,5 тысячи машин в России проданы при помощи электронного сервиса купли-продажи

Новости

Александр Шохинов

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Более 6,5 тысячи россиян при перепродаже своих автомобилей воспользовались электронным сервисом купли-продажи, который был запущен Минцифры и ГИБДД в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ.

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  • Онлайн-регистрация доступна бесплатно на сайте госуслуг. С её помощью россияне могут заключить договор онлайн, при этом он будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный вариант. Для этого достаточно иметь учётную запись на портале, а также мобильное приложение «Госключ», через которое происходит непосредственно подписание юридически значимых документов в электронном виде.
  • «Процесс оформления сделки через цифровой сервис простой и удобный. Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает в общей сложности не более 10 минут», — подчеркнули в ГИБДД.
  • Одним из плюсов системы в Госавтоинспекции называют автоматическую проверку возможных ограничений, наложенных на автомобиль, находится ли он в залоге или розыске. Это повышает безопасность сделки, а покупатель вовремя получит информацию.
  • Для регистрации транспортного средства на нового собственника в Госавтоинспекции нужно оформить полис ОСАГО, а также иметь при себе действующую диагностическую карту.

Осенью 2022 года сообщалось, что собственники автомобилей, которые подлежат отзыву, будут получать оповещения от госуслуг. В случае получения данных из Росстандарта, владельцы будут получать сообщения о необходимости устранения заводских дефектов.

Готовы продать свой автомобиль онлайн?

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