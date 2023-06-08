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60-летний мотор ЗМЗ V8 переведут с карбюратора на инжектор

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Кирилл Малышев

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Заволжский моторный завод (ЗМЗ)  выпустит новые версии бензинового двигателя V8. Вместо карбюраторной они получат инжекторную систему питания, пишет «Автоброкер Клуб».

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  • Модернизированный мотор предложат в двух конфигурациях: бензиновой и битопливной, способной работать на бензине или пропан-бутане. Такие двигатели начнут собирать в августе. Объёмы выпуска будут зависеть от спроса. По состоянию на февраль отпускная цена карбюраторного мотора составляла 264 тысячи рублей. Впрысковый, очевидно, окажется дороже.
  • «Восьмёрка» является эволюцией мотора ГАЗ-53, появившегося в 1963 году. Актуальная версия имеет рабочий объём 4,7 литра, алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Двигатель развивает 124 л.с. в бензиновом и 138 л.с. в битопливном исполнении.

Старый мотор V8 вернули на конвейер минувшей зимой, хотя за год до этого его сняли с производства. Он поставляется как на сборочные конвейеры (им комплектуются грузовики ГАЗ и автобусы ПАЗ), так и в магазины для продажи в качестве отдельной запчасти.

Знали о таком российском V8?

Фото на обложке: ЗМЗ

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