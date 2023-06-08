60-летний мотор ЗМЗ V8 переведут с карбюратора на инжектор

Материал по теме
Производство возрождённой «Волги» начнётся летом 2024-го — возможно, на бывшем заводе Volkswagen
Возрождение «Волги», лишение прав за нарушения под камерами и цена длинной Весты. Главное за день
Заволжский моторный завод (ЗМЗ) выпустит новые версии бензинового двигателя V8. Вместо карбюраторной они получат инжекторную систему питания, пишет «Автоброкер Клуб».
Старый мотор V8 вернули на конвейер минувшей зимой, хотя за год до этого его сняли с производства. Он поставляется как на сборочные конвейеры (им комплектуются грузовики ГАЗ и автобусы ПАЗ), так и в магазины для продажи в качестве отдельной запчасти.
Фото на обложке: ЗМЗ