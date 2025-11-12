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Заволжский моторный завод возобновил производство восьмицилиндровых моторов

Основным потребителем агрегатов должен стать вторичный рынок, но на ЗМЗ рассчитывают поставлять двигатели и на конвейеры по сборке новых автомобилей — в первую очередь коммерческого транспорта
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Завод ЗМЗ, сейчас входящий в состав группы Sollers, объявил о перезапуске производства восьмицилиндровых двигателей серий 523/524. Этот двигатель сняли с конвейера ещё в 2021 году, но на фоне санкций было решено возобновить его сборку. Моторы планируется поставлять на конвейеры российских сборочных предприятий.

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  • О решении снова выпускать двигатели, конструкция которых восходит к началу 1960-х, Sollers объявила в середине декабря. Тогда конкретные сроки запуска сборки не назывались, но в итоге на организацию производства у ЗМЗ ушёл ровно месяц.
  • Двигатели планируют поставлять главным образом на вторичный рынок: в России моторами этого образца укомплектовано внушительное количество техники. Однако на ЗМЗ отметили, что двигателями будут оснащаться и новые автомобили, хотя и не уточнили, какие именно. Вероятнее всего, V8 начнут ставить на автобусы ПАЗ и грузовики ГАЗ.
  • «Двигатель ЗМЗ V8, особенно в битопливном исполнении, конкурентен как с точки зрения цены, так и стоимости эксплуатации. Помимо этого, продукт обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту. Двигатели будут поставляться на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, а объёмы производства — корректироваться в зависимости от спроса», — уточнил генеральный директор ЗМЗ Руслан Горевой.
  • V8 объёмом 4,67 литра после последней модернизации развивает 124 л.с. и 298 Нм крутящего момента в бензиновом варианте 523. Битопливная версия 524 обеспечивает 138 л.с. и 314 Нм и может потреблять как бензин, так и пропан-бутан. Всего в период с 1963 по 2021 год было выпущено более 6,5 миллиона двигателей этого семейства.

Тем временем Chery объявила о запуске производства нового силового агрегата, который называют мотором четвёртого поколения. Двигатель, работающий по циклу Миллера, должен стать на 12% экономичнее, на 10% тяговитее и на 30% легче.

Как считаете, верное решение?

Конечно, проверенный мотор — старый, но не бесполезный
Нет, надо что-то более современное

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#Автопром#Кризис 2022
Комментарии
Комментарии1
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12 ноября 2025
Шел 2026 год, руководство завода не отчаивалось и вот уже 62 года как (с 1963) не прекращало поиски нового дурочка "Конструктора-Инженера" кто за бесплатно разработает им новый современный мотор.. Дурочек все так и не появлялся... Идея - нанять, разработать и заплатать, в светлые головы топов пока не приходила. Да и зачем что-то делать, раз вся страна утиль сбором скидывается.
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