Заволжский моторный завод возобновил производство восьмицилиндровых моторов

Завод ЗМЗ, сейчас входящий в состав группы Sollers, объявил о перезапуске производства восьмицилиндровых двигателей серий 523/524. Этот двигатель сняли с конвейера ещё в 2021 году, но на фоне санкций было решено возобновить его сборку. Моторы планируется поставлять на конвейеры российских сборочных предприятий.
- О решении снова выпускать двигатели, конструкция которых восходит к началу 1960-х, Sollers объявила в середине декабря. Тогда конкретные сроки запуска сборки не назывались, но в итоге на организацию производства у ЗМЗ ушёл ровно месяц.
- Двигатели планируют поставлять главным образом на вторичный рынок: в России моторами этого образца укомплектовано внушительное количество техники. Однако на ЗМЗ отметили, что двигателями будут оснащаться и новые автомобили, хотя и не уточнили, какие именно. Вероятнее всего, V8 начнут ставить на автобусы ПАЗ и грузовики ГАЗ.
- «Двигатель ЗМЗ V8, особенно в битопливном исполнении, конкурентен как с точки зрения цены, так и стоимости эксплуатации. Помимо этого, продукт обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту. Двигатели будут поставляться на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, а объёмы производства — корректироваться в зависимости от спроса», — уточнил генеральный директор ЗМЗ Руслан Горевой.
- V8 объёмом 4,67 литра после последней модернизации развивает 124 л.с. и 298 Нм крутящего момента в бензиновом варианте 523. Битопливная версия 524 обеспечивает 138 л.с. и 314 Нм и может потреблять как бензин, так и пропан-бутан. Всего в период с 1963 по 2021 год было выпущено более 6,5 миллиона двигателей этого семейства.
Тем временем Chery объявила о запуске производства нового силового агрегата, который называют мотором четвёртого поколения. Двигатель, работающий по циклу Миллера, должен стать на 12% экономичнее, на 10% тяговитее и на 30% легче.
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