Заволжский моторный завод возобновил производство восьмицилиндровых моторов

V8 объёмом 4,67 литра после последней модернизации развивает 124 л.с. и 298 Нм крутящего момента в бензиновом варианте 523. Битопливная версия 524 обеспечивает 138 л.с. и 314 Нм и может потреблять как бензин, так и пропан-бутан. Всего в период с 1963 по 2021 год было выпущено более 6,5 миллиона двигателей этого семейства.