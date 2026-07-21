600-сильный Chevrolet Corvette проехал 480 тысяч километров на родном двигателе

Этот автомобиль был передан концерном General Motors тюнинг-ателье Callaway Cars непосредственно с конвейера. Купе в цвете Crystal Red Metallic Tintcoat служило тестовым прототипом и демонстрационной машиной для разработки и маркетинговой программы модернизации поколения C6. Ателье оснастило 6,2-литровый мотор V8 нагнетателем Eaton TVS2300 с жидкостным интеркулером и высокопроизводительной топливной системой, повысив отдачу до 606 л.с. и 750 Нм.

Отметку в 250 тысяч миль автомобиль перешагнул в начале 2017 года, а к концу 2019-го пробег достиг 275 тысяч миль. При этом заводской блок цилиндров, поршневая группа и трансмиссия за это время ни разу не ремонтировались.