600-сильный Chevrolet Corvette проехал 480 тысяч километров на родном двигателе

В США спорткар Chevrolet Corvette Grand Sport 2010 года выпуска в модификации Callaway SC606 преодолел отметку в 300 тысяч миль (около 482,8 тысячи километров) пробега с оригинальным двигателем LS3 и заводским лакокрасочным покрытием. Рассказ о выносливом спорткаре опубликовал канал Engle Digital.
- Этот автомобиль был передан концерном General Motors тюнинг-ателье Callaway Cars непосредственно с конвейера. Купе в цвете Crystal Red Metallic Tintcoat служило тестовым прототипом и демонстрационной машиной для разработки и маркетинговой программы модернизации поколения C6. Ателье оснастило 6,2-литровый мотор V8 нагнетателем Eaton TVS2300 с жидкостным интеркулером и высокопроизводительной топливной системой, повысив отдачу до 606 л.с. и 750 Нм.
- Отметку в 250 тысяч миль автомобиль перешагнул в начале 2017 года, а к концу 2019-го пробег достиг 275 тысяч миль. При этом заводской блок цилиндров, поршневая группа и трансмиссия за это время ни разу не ремонтировались.
- В частное владение машина перешла после того, как менеджер Callaway Крисс Чессно временно оставил её у знакомого энтузиаста. Спустя полтора года регулярной эксплуатации, в течение которых спорткар потребовал только замены аккумулятора и комплекта шин, стороны заключили сделку по продаже. В 2020 году ателье окончательно передало права на купе нынешнему владельцу.
- На данный момент купе сохраняет оригинальную краску с естественными следами износа. Салон в двухцветном исполнении и основные узлы находятся в полностью рабочем состоянии, а владелец продолжает ездить на автомобиле в ежедневно.
Ранее в июле компания Chevrolet представила обновлённую версию Corvette Stingray 2027 модельного года. Вместо двигателя V8 объёмом 6,2 литра модели LT2 установлен 6,7-литровый LS6. Мощность возросла до 542 л.с. Максимальная скорость выросла на 10 км/ч, до 322 км/ч.
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