Базовый Chevrolet Corvette обновился и теперь разгоняется до 322 км/ч

Вместо двигателя V8 объёмом 6,2 литра модели LT2 установлен 6,7-литровый LS6. «Атмосферник» имеет самую высокую степень сжатия среди всех серийных «Корветов»: 13,0:1. Его мощность составляет 542 л.с., крутящий момент — 705 Нм. Это на 45 сил больше, чем у предшественника. Мощность передаётся на задние колеса через 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Максимальная скорость выросла на 10 км/ч, до 322 км/ч. В американских единицах измерения это означает, что Stingray перешёл рубеж в 200 миль/ч. Разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) сократился до 2,8 секунды (минус 0,2 секунды). Четверть мили автомобиль преодолевает за 11 секунд (минус те же 0,2 секунды), показывая на финише 200 км/ч.

На домашнем рынке Chevrolet Corvette Stingray стоит 73,5 тысячи долларов. Это самый доступный автомобиль из всех, способных покорить отметку в 320 км/ч. Из местных конкурентов седан Cadillac CT5-V Blackwing стоит 100 тысяч долларов, а, например, Porsche 911 Turbo S оценивается в 270,3 тысячи.

Chevrolet Corvette в 1250-сильном исполнении ZR1X стал победителем «гонки в облака» на горе Пайкс Пик в классе Time Attack 1. Показанное им время сразу на 23 секунды лучше прежнего рекорда этой трассы для серийных машин, однако он почти на минуту отстал от абсолютного победителя гонки нынешнего года.