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1200-сильный Maserati на батарейках вывели на испытания

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Maserati приступила к тестированию своего будущего электрического гран-турера на автодроме Нюрбургринг, о чём свидетельствуют фотографии прототипа, которые публикует Motor1. Издание утверждает, что купе, которое получит имя GranTurismo Folgore, испытывается в практически серийном кузове, а его силовая установка сможет развивать до 1200 л.с.

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  • Несмотря на камуфляж, хорошо заметно, что дизайн кузова будущего сверхмощного электрокара выполнен в стиле уже снятого с производства купе GranTurismo — никаких революционных изменений во внешности не произошло.
  • Купе при этом получило внушительную решётку радиатора и капот с воздухозаборниками: не исключено, эти решения продиктованы желанием Maserati выпустить ещё и бензиновую модификацию модели с двигателем от MC20.
  • Электрическая версия GranTurismo Folgore, по предварительным данным, получит три мотора общей мощностью 1200 л.с. Время ускорения гран-турера до 100 км/ч тем самым составит около 3 секунд, а максимальная скорость превысит 300 км/ч. Управляемость купе Maserati рассчитывает обеспечить в том числе за счёт радикально низкого центра тяжести.

Итальянская компания планирует планомерную электрификацию модельного ряда. Помимо купе Maserati в ближайшие годы выпустит электрические седан и два кроссовера. Сама же GranTurismo Folgore должна появиться в продаже в следующем году.

1200 л.с. — не многовато для гран-турера?

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