1200-сильный Maserati на батарейках вывели на испытания

Компания Maserati приступила к тестированию своего будущего электрического гран-турера на автодроме Нюрбургринг, о чём свидетельствуют фотографии прототипа, которые публикует Motor1. Издание утверждает, что купе, которое получит имя GranTurismo Folgore, испытывается в практически серийном кузове, а его силовая установка сможет развивать до 1200 л.с.