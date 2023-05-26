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Porsche готовит 1000-сильный Porsche Taycan для борьбы с мощнейшей Tesla

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Дмитрий Елизаров

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Компания Porsche продолжает испытания самой мощной модификации электрокара Taycan, которая, как предполагается, получит моторы мощностью 1000 лошадиных сил и приставку GT к названию. Судя по фотографиям тестовых прототипов, которые публикует Carscoops, за последние несколько месяцев топовый Taycan пережил ряд изменений в аэродинамике — например, лишился крупного антикрыла, которое имелось на предыдущих версиях. Дебютировать такой Taycan может в течение нынешнего года.

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  • Место антикрыла на корме занял спойлер, который по меркам Taycan можно считать массивным, но всё же не такой развитый, как антикрыло. Кроме того, на прототипе можно увидеть переработанный передний бампер, аэродинамические накладки на пороги и крупные колёса с большими тормозными дисками. Не исключено, часть кузовных панелей представляет собой фальшнакладки.
  • На этот раз фотошпионам удалось заглянуть внутрь испытательной машины. Отличий в интерьере у прототипа от серийного Taycan немного. Это главным образом пересмотренная панель приборов и слегка изменённый руль, но издание предполагает, что с самым мощным Taycan дебютирует обновлённая медиасистема.
  • Предполагается, что модификация Turbo GT займёт высшую ступень в иерархии Taycan благодаря трём электромоторам. Выпуск такой версии позволит Porsche более успешно конкурировать с компаниями Tesla и Lucid, флагманские электромобили которых уже имеют сверхмощные модификации. Сейчас самой мощной и быстрой версией Taycan считается исполнение Turbo S с двигателями на 761 л.с.: такой электрокар ускоряется с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Часть нововведений для такого Taycan могут позаимствовать у Porsche Cayenne, который после глубокого рестайлинга стал последней новинкой компании. Кроссовер отличается, к примеру, продвинутой оптикой, модернизированной медиасистемой и новыми адаптивными амортизаторами.

Нужен Porsche сверхмощный электрокар?

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