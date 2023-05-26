Porsche готовит 1000-сильный Porsche Taycan для борьбы с мощнейшей Tesla

Место антикрыла на корме занял спойлер, который по меркам Taycan можно считать массивным, но всё же не такой развитый, как антикрыло. Кроме того, на прототипе можно увидеть переработанный передний бампер, аэродинамические накладки на пороги и крупные колёса с большими тормозными дисками. Не исключено, часть кузовных панелей представляет собой фальшнакладки.