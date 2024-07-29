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про Kaiyi
4,2
42 отзыва
339 с пробегом
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Вторичка
Подробный тест и обзор Kaiyi X7 Kunlun: плюсы и минусы «горца» из Калининграда
1
29 июля 2024
Тесты
Первый тест Kaiyi X3 Pro: компактного кроссовера для тех, кому наскучил Chery Tiggo 4 Pro
2
21 марта 2024
Тесты
Первый тест Kaiyi X7 Kunlun — флагманского кроссовера, который назвали в честь гор
7
27 февраля 2024
Тесты
Подробный тест и обзор Kaiyi E5: все плюсы и минусы китайского седана из Калининграда
3
4
4 декабря 2023
Тесты
Битва седанов! Веста против «китайцев», незнакомой Kia и старого хита: экспертный супертест
2
38
5 сентября 2023
Тесты
Первый тест китайского седана Kaiyi E5 из Калининграда, который должен заменить Skoda Octavia
26
31 марта 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Kaiyi
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