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36 с пробегом
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Вторичка
Не та Нексия. Все плюсы и минусы Chevrolet Nexia: подробный тест
19
10 июня 2021
Тесты
Встреча одноклассников. Chevrolet Nexia против Renault Logan и Lada Granta: сравнительный тест
1
8
7 мая 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Chevrolet
Nexia
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