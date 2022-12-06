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Chevrolet
4,3
3 530 отзывов
27 новых
15 440 с пробегом
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Самая дешёвая иномарка в России: тест микровэна Chevrolet Damas по цене Гранты
7
14
6 декабря 2022
Тесты
Откуда не ждали. Тест Chevrolet Captiva второго поколения
6
10 октября 2022
Тесты
Дорогая, я уменьшил Chevy! Все плюсы и минусы Chevrolet Trailblazer: подробный тест
4
2
21 февраля 2022
Тесты
Вышли из бюджета. Volkswagen Taos против Chevrolet Trailblazer и Opel Crossland
1
13
25 ноября 2021
Тесты
Очень важные дела. Первый тест огромного Chevrolet Tahoe
1
11
19 июля 2021
Тесты
Не та Нексия. Все плюсы и минусы Chevrolet Nexia: подробный тест
19
10 июня 2021
Тесты
Встреча одноклассников. Chevrolet Nexia против Renault Logan и Lada Granta: сравнительный тест
1
8
7 мая 2021
Тесты
Тест в стиле Breaking Bad: Chevrolet El Camino 1959
3
12 декабря 2019
Тесты
Видео
Made in Russia: тест двух русских внедорожников и кроссовера-экспата
24
8 декабря 2019
Тесты
Мы все больны гандболом: сравнительный тест семиместных кроссоверов
1
3
2 августа 2019
Тесты
Голос Америки: Mustang vs Challenger vs Camaro
9
20
13 декабря 2018
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Фичер
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