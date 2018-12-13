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Тесты про Chevrolet
Camaro
4,6
30 отзывов
255 с пробегом
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Голос Америки: Mustang vs Challenger vs Camaro
9
20
13 декабря 2018
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Журнал Авто.ру
Тесты
Chevrolet
Camaro
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