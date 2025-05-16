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Тесты про Avatr
11
119 новых
29 с пробегом
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Подробный тест Avatr 11: плюсы и минусы подготовленного для России электрокара
6
2
16 мая 2025
Тесты
Кто уедет дальше: выясняем реальный запас хода семи популярных электрокаров
81
82
3 апреля 2025
Тесты
Обзор кросс-купе Avatr 11: китайского электрокара, который не шокирует, но удивляет
2
2
12 июля 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Avatr
11
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