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Новости про
Maserati
4,4
26 отзывов
4 новых
153 с пробегом
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Lamborghini и Ferrari сдают в аренду всего за 23 доллара: при чём тут футбол
1
19 июня
Новости
В США создали Porrari: это старый 911 с итальянским V8
1
19 июня
Новости
Maserati хочет сделать новый Quattroporte гибридным кросс-седаном
1
2
19 июня
Новости
У Maserati появятся партнёры: переговоры уже идут
1
18 июня
Новости
Концерн BYD хочет выкупить Maserati
3
4 июня
Новости
Maserati отметила 100-летие своего логотипа спецверсией суперкара GT2 Stradale
3
1 июня
Новости
Stellantis представит больше 100 новинок до 2030 года
2
1
21 мая
Новости
Huawei и JAC разработают новый электрокар Maserati
1
2
14 мая
Новости
Maserati обновит свою «массовую» модель — кроссовер Grecale
2
13 апреля
Новости
Maserati тоже выпустила Tourbillon, но это не гиперкар
2
9 апреля
Новости
Дизайнер Alfa Romeo показал проекты, которые фирма так и не выпустила
3
13 марта
Новости
Продажи Maserati за весь 2025 год оказались ниже, чем у Porsche за 11 дней
1
2
27 февраля
Новости
1
2
3
4
5
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