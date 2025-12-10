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Maserati
4,4
26 отзывов
166 с пробегом
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От гипер-«Мерседеса» до 2002: объявления недели на Авто.ру
2
12 июля
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Cielo, Huracan, Spyder и другие
2
6 июля
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Spyder, Golf, Wrangler и другие
3
1
4 мая
Подборки
Вторичка
От Монстра до Кампуса: объявления недели на Авто.ру
3
2
19 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Интересные «итальянцы» для искателей небанальных покупок
17
10 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Phantom, Chaser, Bombino и другие
1
1
8 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Mansory, Urus, Quattroporte и другие
5
9 июня 2025
Подборки
Вторичка
Pininfarina — 95 лет: вспоминаем знаковые автомобильные (и не только) проекты ателье
8
1
22 мая 2025
Подборки
Прощайте! Крутые автомобили, которые перестанут выпускать уже в 2024 году
3
4
14 августа 2024
Подборки
Спорткроссоверы за 5 000 000 рублей: 5 быстрых и престижных моделей с пробегом
1
2
16 мая 2024
Подборки
Вторичка
Престижные четырёхдверки, альтернатив которым китайцы пока не делают: 6 подержанных моделей за 3 500 000 рублей
9 марта 2023
Подборки
Вторичка
10 самых популярных роскошных автомобилей в России
26 сентября 2019
Подборки
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
Maserati
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