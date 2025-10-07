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Индийский клон Гелендвагена обновился
4
7 октября 2025
Новости
Рассекречен трёхрядный электрокроссовер Mahindra XEV 7e
4 декабря 2024
Новости
Mahindra представила два кроссовера на совместной с Volkswagen платформе
1
27 ноября 2024
Новости
Электрокроссоверы индийской Mahindra, разработанные совместно с Volkswagen, дебютируют 26 ноября
1
23 ноября 2024
Новости
Купеобразный электрокроссовер Mahindra BE.05 показали на шпионских фото
8 октября 2024
Новости
«Индийский Wrangler» получил новую платформу и пятидверный кузов
1
2
17 августа 2024
Новости
Пятидверную версию «индийского Wrangler» от Mahindra рассекретили на видео
21 июля 2024
Новости
Индийский внедорожник Mahindra Scorpio N обзавёлся особо внедорожной версией
1
22 мая 2024
Новости
Mahindra радикально обновила и переименовала крошечный кроссовер XUV300
2 мая 2024
Новости
Индийская Mahindra запатентовала дизайн купеобразного кроссовера XUV.e9
20 января 2024
Новости
Рамный внедорожник Mahindra Scorpio и седан MG 5 получили 0 звёзд на краш-тесте
14 декабря 2023
Новости
Видео
Индийская Mahindra подготовила нового конкурента для Ford Ranger и Toyota Hilux
17 августа 2023
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
Mahindra
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