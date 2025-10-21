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про Lucid
5 с пробегом
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Вторичка
У Lucid «зависло» электрокаров почти на 1,5 миллиарда долларов
7 мая
Новости
Марку премиальных электрокаров Lucid возглавил специалист по эскалаторам
2
15 апреля
Новости
Фирма Lucid показала своё роботакси для конкуренции с Tesla Cybercab
1
13 марта
Новости
Фирма Lucid создала первые прототипы доступной модели на батарейках
2
30 января
Новости
В Германии выбрали лучшие автомобили года — немецких брендов среди них нет
1
21 октября 2025
Новости
Электрокроссовер Lucid Gravity подготовили для бездорожья
1
15 августа 2025
Новости
Uber инвестирует 300 миллионов долларов в Lucid для запуска роботакси
1
18 июля 2025
Новости
Lucid Air установил рекорд дальности езды на одной зарядке
1
9 июля 2025
Новости
Бывшие топ-менеджеры Tesla и Lucid запускают бренд электрических суперкаров
2
12 марта 2025
Новости
Седан Lucid Air превратили в купе специально для Шакила О’Нила
17 декабря 2024
Новости
Дорогой электрокроссовер Lucid Gravity оказался дальнобойнее, чем рассчитывала компания
1
1
12 декабря 2024
Новости
Стартовало производство 828-сильного премиального кроссовера Lucid Gravity
1
6 декабря 2024
Новости
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Lucid
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