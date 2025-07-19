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Новости про Lucid Air
Concept
4 с пробегом
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Видео
Lucid Air установил рекорд дальности езды на одной зарядке
1
9 июля 2025
Новости
Седан Lucid Air превратили в купе специально для Шакила О’Нила
17 декабря 2024
Новости
Электрокар Lucid Air превратили в полицейскую «догонялку»
17 ноября 2024
Новости
Представлен самый быстрый броневик в мире — это Lucid Air
28 августа 2024
Новости
Экстремальный электроседан Lucid Air: первое фото
9 августа 2024
Новости
Lucid Air стал самым энергоэффективным электрокаром в США
17 июля 2024
Новости
В Саудовской Аравии полицейские пересели на электрокар Lucid Air с дронами на крыше
1
5 февраля 2024
Новости
Lucid Air научился делиться электричеством с другими электромобилями
10 ноября 2023
Новости
Lucid Air отзывают из-за очень горячего обогрева сиденья
27 октября 2023
Новости
Lucid Air вышел в самой доступной заднеприводной версии
6 октября 2023
Новости
Суперседан Lucid Air Sapphire оказался мощнее и дальнобойнее, чем Tesla Model S Plaid
10 августа 2023
Новости
1050-сильный электрокар Lucid Air подешевел на 12 400 долларов
1
7 августа 2023
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
Lucid
Air Concept
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