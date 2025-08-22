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Новости про
Datsun
4,1
191 отзыв
1 212 с пробегом
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История
В Новой Зеландии старый пикап Datsun превратили в стрит-трак с новым мотором
2
3 июня
Новости
Один из первых Datsun 240Z со скромным пробегом нашли в сарае и выставили на продажу
11
8
22 августа 2025
Новости
Datsun 240Z превратили в «бэтмобиль»
3 января 2024
Новости
43-летний Datsun 280ZX с пробегом 45 километров продали дороже нового Porsche 911 Turbo
1
22 августа 2023
Новости
Лучшей машиной мая на Авто.ру стал классический Ford Mustang
16 июня 2023
Новости
На онлайн-аукционе идёт распродажа коллекции разноцветных Datsun Z-серии
3 декабря 2022
Новости
Редчайший Datsun 240Z спецсерии Super Samuri продадут на аукционе
1
28 ноября 2022
Новости
В США выставили на продажу единственный в мире прототип Datsun 280ZX с золотыми полосками
12 сентября 2022
Новости
Марку Datsun могут возродить
2
3 мая 2022
Новости
Производитель дешёвых машин Datsun прекратил существование
21 апреля 2022
Новости
Марка Datsun отозвала в России 93 тысячи автомобилей из-за взрывоопасных подушек безопасности
1
25 августа 2020
Новости
Datsun уйдёт из России
11
28 мая 2020
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Datsun
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