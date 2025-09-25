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Datsun
4,1
191 отзыв
1 176 с пробегом
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Входной билет: топ-7 бюджетных седанов с пробегом за 500 000 рублей
5
7
25 сентября 2025
Подборки
10 самых популярных новых японских автомобилей в России
1
25 августа 2019
Подборки
Про бизнес
Маленькие машины с тремя рядами сидений
1
2
21 июня 2019
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Datsun
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