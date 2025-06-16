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про BYD
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66 отзывов
6 новых
818 с пробегом
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Пекин-2026: плюшевая (и не только) дичь автосалона китайской столицы
1
2
28 апреля
Подборки
В продаже! Большие и дорогие гибридные кроссоверы взамен Zeekr 9X
3
1
18 марта
Подборки
Вторичка
Можно, а зачем? Странные и спорные рекорды китайских автобрендов
7
3
11 февраля
Подборки
В продаже! «Электрички» из КНР на границе крутости и безумия
5
1
11 февраля
Подборки
Вторичка
Пересели на «китайца»: честные отзывы о BYD Han от тех, кто ездил на машинах привычных марок
10
13
16 июня 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
BYD
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