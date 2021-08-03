Знаменитый экс-дизайнер Ferrari и BMW назвал машины, которые станут классикой в будущем

Известный автомобильный дизайнер Фрэнк Стефенсон опубликовал ролик об автомобилях, которые он считает будущей классикой. В его список попали машины BMW, Porsche, Alfa Romeo, Citroen и Vauxhall/Opel, а также сразу две модели Honda.
- В видео Стефенсон объяснил, почему, по его мнению, кадый из этих автомобилей должен стать особо ценным в будущем. Примечательно, что оценки основываются не только на внешнем виде и дизайне интерьера, но и на техническом устройстве.
- Так, BMW Z4 первого поколения, Honda S2000 и Porsche 911 в кузове 997 попали в список в том числе благодаря атмосферным двигателям, умеренному количеству электроники и «аналоговому» драйверскому характеру в целом.
- Хот-хэтч Vauxhall GTC ZXR дизайнер выбрал за удачное сочетание доступности, внешнего вида и мощности, а Alfa Romeo Brera и Honda CR-Z — только из-за дизайна. Кроме того, в топ-лист попал Citroen C6.
За свою карьеру Стефенсон успел поработать над автомобилями Mini, BMW, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo и McLaren. На его YouTube-канале десятки роликов об автомобильном дизайне.
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