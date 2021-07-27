Знак забыли, штрафы приходят: что делать, если ремонт закончился, а знаки не убрали

Банальная история: ремонт дороги закончен, однако знаки, ограничивающие скорость движения, по-прежнему на месте. Водителям приходится медленно ползти по хорошо отремонтированной дороге, потому что за знаками, как правило, стоят камеры. А если кто-то проедет так, как позволяют дорожные условия, то ему придёт штраф. Можно ли оспорить штраф за нарушение требования временного знака? Куда обращаться и кого привлечь к ответственности за забытый на дороге знак?
Как узнать, что работы действительно закончены
Увы, достоверно узнать о том, действительно ли работы на том или ином участке дороги завершены, водитель не может. Даже если по всем внешним признакам это так: покрытие гладкое, отбойники стоят, разметка нанесена, обочина отсыпана. Формально такая дорога может быть не введена в эксплуатацию — то есть заказчики ремонта пока её не приняли. А это значит, что временные знаки будут стоять до тех пор, пока не подпишут все документы.
При этом водители обязаны выполнять требования любых знаков, в том числе временных. И если знак на дороге действительно забыли снять, то это не освобождает от обязанности строго выполнять его предписания. Как пояснил журналу Авто.ру адвокат Сергей Радько, в теории можно попробовать оспорить такой штраф в суде, запросив дислокацию знаков на момент нарушения. Но суды в таких ситуациях редко идут навстречу. И даже если законность установки знака подвергнется сомнению, его требования всё равно должны выполняться.
В какие сроки должны быть демонтированы временные знаки
Все временные ограничения должны сниматься сразу после того, как тот или иной участок дороги введён в эксплуатацию. Как только дорогу принял заказчик, с неё убирают всю технику, а знаки — демонтируются. Ограничения больше не действуют, отменяется временная схема организации дорожного движения, и никаких знаков на жёлтом фоне быть не должно.
Куда обращаться, чтобы знаки убрали
Если вы уверены, что временные знаки действительно забыли убрать, то необходимо обращаться к владельцу дороги. Именно он отвечает за организацию дорожного движения. Это может быть муниципалитет, региональные власти, Росавтодор.
Но более эффективным может оказаться запрос в местное подразделение ГИБДД о проведении проверки законности установки знака и соответствии схеме организации дорожного движения. Если окажется, что временная схема организации движения уже не действует и знак стоит незаконно, то ГИБДД выпишет предписание на его устранение владельцу дороги. Такое предписание должно быть исполнено в течение 10 суток с момента получения.
Какие штрафы предусмотрены для дорожников за брошенные знаки
Помимо предписания ГИБДД выпишет штраф по части 1 статьи 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Эта статья предусматривает наказание для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
Если же предписание не было исполнено, то ГИБДД обратится уже в прокуратуру. И тогда владелец дороги будет отвечать по части 1 статьи 19.5 КоАП за неисполнение предписания. Она предусматривает штраф для должностных лиц в размере от одной до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет. Штраф для юридических лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей. Как видно, мера менее строгая, чем по статье 12.34 КоАП. Впрочем, практика показывает, что «лишние» знаки убирают довольно оперативно после первых же жалоб.
Что делать, если знаки убрали, а камеры продолжают штрафовать
Если знак демонтировали, но камеры продолжают штрафовать за несуществующее превышение скорости, протокол можно смело обжаловать в том подразделении, которое этот штраф выписало. Как правило, такая проблема легко решается в досудебном порядке.
Как поясняет Сергей Радько, для такой жалобы не потребуется даже схема дислокации знаков. А вот если подразделение откажется отменять постановление, схема понадобится. При подаче жалобы в суд необходимо будет ходатайствовать об истребовании этой дислокации, которая докажет, что знака, ограничивающего скорость на данном участке, в момент совершения нарушения уже не было.
Гораздо сложнее найти доказательства в ситуации, когда ограничения действовали, но знак просто пропал — его сдул ветер, украли хулиганы или сбила машина. В такой ситуации потребуются доказательства того, что в момент фиксации нарушения знак отсутствовал — пригодится, например, запись с видеорегистратора.