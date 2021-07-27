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Знак забыли, штрафы приходят: что делать, если ремонт закончился, а знаки не убрали

Лид
Разбор
39

Банальная история: ремонт дороги закончен, однако знаки, ограничивающие скорость движения, по-прежнему на месте. Водителям приходится медленно ползти по хорошо отремонтиро­ванной дороге, потому что за знаками, как правило, стоят камеры. А если кто-то проедет так, как позволяют дорожные условия, то ему придёт штраф. Можно ли оспорить штраф за нарушение требования временного знака? Куда обращаться и кого привлечь к ответ­ственности за забытый на дороге знак?

Как узнать, что работы действительно закончены

Увы, достоверно узнать о том, действительно ли работы на том или ином участке дороги завершены, водитель не может. Даже если по всем внешним признакам это так: покрытие гладкое, отбойники стоят, разметка нанесена, обочина отсыпана. Формально такая дорога может быть не введена в эксплуатацию — то есть заказчики ремонта пока её не приняли. А это значит, что временные знаки будут стоять до тех пор, пока не подпишут все документы.

При этом водители обязаны выполнять требования любых знаков, в том числе временных. И если знак на дороге действительно забыли снять, то это не освобождает от обязанности строго выполнять его предписания. Как пояснил журналу Авто.ру адвокат Сергей Радько, в теории можно попробовать оспорить такой штраф в суде, запросив дислокацию знаков на момент нарушения. Но суды в таких ситуациях редко идут навстречу. И даже если законность установки знака подвергнется сомнению, его требования всё равно должны выполняться.

В какие сроки должны быть демонтированы временные знаки

Все временные ограничения должны сниматься сразу после того, как тот или иной участок дороги введён в эксплуатацию. Как только дорогу принял заказчик, с неё убирают всю технику, а знаки — демонтируются. Ограничения больше не действуют, отменяется временная схема организации дорожного движения, и никаких знаков на жёлтом фоне быть не должно.

Куда обращаться, чтобы знаки убрали

Если вы уверены, что временные знаки действительно забыли убрать, то необходимо обращаться к владельцу дороги. Именно он отвечает за организацию дорожного движения. Это может быть муниципа­литет, региональные власти, Росавтодор.

Но более эффективным может оказаться запрос в местное подразделение ГИБДД о проведении проверки законности установки знака и соответ­ствии схеме организации дорожного движения. Если окажется, что временная схема организации движения уже не действует и знак стоит незаконно, то ГИБДД выпишет предписание на его устранение владельцу дороги. Такое предписание должно быть исполнено в течение 10 суток с момента получения.

Какие штрафы предусмотрены для дорожников за брошенные знаки

Помимо предписания ГИБДД выпишет штраф по части 1 статьи 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строитель­стве, реконструкции, ремонте и содер­жании дорог». Эта статья преду­сматривает наказание для должностных лиц, ответ­ственных за состояние дорог, в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если же предписание не было исполнено, то ГИБДД обратится уже в прокуратуру. И тогда владелец дороги будет отвечать по части 1 статьи 19.5 КоАП за неисполнение предписания. Она преду­сматривает штраф для должностных лиц в размере от одной до двух тысяч рублей или дисквали­фикацию на срок до трёх лет. Штраф для юридических лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей. Как видно, мера менее строгая, чем по статье 12.34 КоАП. Впрочем, практика показывает, что «лишние» знаки убирают довольно оперативно после первых же жалоб.

Что делать, если знаки убрали, а камеры продолжают штрафовать

Если знак демонтировали, но камеры продолжают штрафовать за несуществующее превышение скорости, протокол можно смело обжаловать в том подраз­делении, которое этот штраф выписало. Как правило, такая проблема легко решается в досудебном порядке.

Как поясняет Сергей Радько, для такой жалобы не потребуется даже схема дислокации знаков. А вот если подразделение откажется отменять постановление, схема понадобится. При подаче жалобы в суд необходимо будет ходатай­ствовать об истребовании этой дислокации, которая докажет, что знака, ограничи­вающего скорость на данном участке, в момент совершения нарушения уже не было.

Гораздо сложнее найти доказательства в ситуации, когда ограничения действовали, но знак просто пропал — его сдул ветер, украли хулиганы или сбила машина. В такой ситуации потребуются доказатель­ства того, что в момент фиксации нарушения знак отсут­ствовал — пригодится, например, запись с видео­регистратора.

Вам часто попадается знак «40» на идеальной дороге?

Да, штрафуют ни за что!
Да, но камер там обычно нет
Бывает, но нечасто
У нас всё в порядке
Идеальные дороги? Это где?
#Законы#Законы и штрафы#Дороги
Комментарии
Комментарии39
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Комментарий удален
27 июля 2021
Да это они специально ловушки делают...Ставропольские гаишники гибддшники это доказали ещё раз.<br />Всеми гибддшниками и полицейскими надо разбираться лично Бастрыкин у и Путину. <br />Это мафия в законе )))
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2
5 ноября 2023
Сходить к главе бандитов чтобы пожаловаться на других бандитов... А ты смышленный)
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2
27 июля 2021
Бабки снимут моментом,а вот чтобы их вернуть проще пуд соли съесть.госво специально ставит эти преграды,чтоб отжать как можно больше денег
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3
27 июля 2021
У нас уже два года висят ремонт дороги и 30км ограничение .... никто ничего там не ремонтировал...
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1
27 июля 2021
Что значит &quot;пока её не приняли&quot;?дорогу не приняли значит по ней (на ней) не должно осуществляться движение транспорта, так, а если все полосы свободны и ни техники ни рабочих уже неделю нет, значит всё - приняли. И какой тогда норматив на прием работ, сколько должны принимать по времени? И в конечном итоге за этим должны следить не водители и потом бегать и обжаловать штрафы, а те кто отвечает за безопасность дорожного движения...
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2
27 июля 2021
норматива по времени на приемку строительных работ нет. есть технадзор, который будет бесконечно долго находить недостатки а подрядчик будет бесконечно долго их устранять.
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1
27 июля 2021
Всё здорово, когда имеешь много времени. А оно, судя по инструкции сверху, понадобится чтоб:<br />1. Узнать чей участок дороги.<br />2. Узнать куда обращаться (адрес, телефон), учитывая, что тебя будут посылать по кругу внутри этой организации, и каждому придётся рассказывать свою историю...<br />3. Когда тебя всё-же пошлют, обратиться в суд (составить исковое заявление, отнести в суд)<br />4. Дождаться назначения слушания.<br />5. Даже если суд встанет на твою сторону, побегать с исполнительным листом...<br />В итоге: чтоб обжаловать штраф 500 рублей надо потратить уйму времени, сил, и всякие пошлины...<br />А можно не идти против системы, снизить скорость и приехать на 2 минуты позже...
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Комментарий удален
28 июля 2021
Я попал как то раз в похожую ситуацию под морозовым трасса Волгоград-Ростов, там так и делают не скрывая, временный знак на 70, а все летят под 100-120 и камера в зад пуляет, а через несколько км пункт оплаты в виде поста ГИБДД, где тебя уже ждут. И никаких писем счастья а просто стриж денег. Я лично отдал 1500)
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1
28 июля 2021
Не страна, а полнейший бардак... Штрафы если приходят то спустя 10 дней, которые и отведены по законы для оспаривания.
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1
27 июля 2021
Все что написано это чушь. Как правило знаки дорожные работы как и устанавливаются так и убираются с ведома ГИБДД. И даже после окончания работ знаки не убираются потому что несут ежедневный доход в виде штрафов. И дорожные компании как правило получают процент от ГИБДД.
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1
27 июля 2021
самый разумный комментатор.
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1
28 июля 2021
Думаю это самый верный ответ, лайк!
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27 июля 2021
А не проще на знаках сразу вешать таблички с временем их действия? И не будет никакой путаницы
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1
27 июля 2021
это врядли. вообще при начале работ существует график этих самых работ но он обычно пролонгируется по разным причинам - то дождь пошёл, то прораб напился, то каток угнали...
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1
27 июля 2021
Я как строитель с 15 летним стажем сообщаю что документы подписываются и объект принимается (в данном случае дорога) спустя месяцы или даже годы после завершения работ. А знаки должны убираться сразу после окончания работ. Если на объекте нет спецтехники, людей- на объекте работы не ведутся и временные знаки должны быть убраны.
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1
27 июля 2021
Абсолютно верно. Норматив, если мне не изменяет память, 3 часа с момента окончания работ.
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27 июля 2021
Нужно самим такие знаки убирать к чертовой матери!
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29 июля 2021
Ночью,чтоб никто не видел!
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27 июля 2021
О чём говорить, Россия ,,мать наша,,
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28 июля 2021
Было дело такое Работал в ГАИ и наказал водителя дорожники за превышение скорости На следующий день все знаки убрали.Вот так!
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28 июля 2021
Временный знак в хорошем месте стОит до ляма в месяц. Он себя отбивает за 2 недели... Потом водители к нему привыкают и нужно переносить его в др место. Это статья дохода продавцов полосатых палочек... Такая же, как и штрафстоянки. Ими владеют в разных формах те же люди...
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28 июля 2021
Источник - друг брата жены отца бывшего гаишника?
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28 июля 2021
Статья ни о чём. Существует ГОСТ, где прописано, что временные знаки должны устанавливаться НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД выполнением работ и быть убраны НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО по окончании работ. То есть, если работы не ведутся, то можно смело игнорировать временные знаки.
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1
28 июля 2021
Нет, не так. В статье сказано всё верно. Я в своё время лишился прав на 5 месяцев, даже доказав в суде, что сотрудники ГИБДД рапорт, протокол, схему составляли ошибочно (так мягко выразился суд, согласившись с моими доводами и доказательствами), что разметка была нанесена с нарушением ГОСТа. Но, оказалось, что пока действует решение администрации, на ГОСТ и прочее просто плевать (у судьи была толстая книжка с рекомендациями, как поступать в таких случаях, читал её собственными глазами). Сначала в первом суде нужно доказать незаконность решения установки знаков и нанесения разметки по решению администрации (в ГИБДД только ставят подпись под решением) по конкретному месту. А потом уже, во втором суде, качать права по поводу штрафов. А теперь представьте - вы едете из Москвы в Мариинск. И в Ишиме попадаете с такими знаками и разметкой. Дальше что?
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1
28 июля 2021
Дорога отремонтируют а поней ехать не возможно вся волнами
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28 июля 2021
Дорогу отремонтируют руки им отбить за такой ремонт
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28 июля 2021
До введения ЦКАД бетонка считалась единственной дорогой вокруг Москву по московской области. Весной асфальт полностью сошёл на севере бетонки и до сих пор её не отремонтировали нормально
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28 июля 2021
Зачем такие сложности? Зачем за других делать всю работу? Обжаловать такой штраф надо с указанием разрешённой скорости на данном участке дороги, не упоминая ВООБЩЕ о каких-то ремонтных работах, и вот, волшебным образом, уже они должны доказывать, что в момент нарушения были ремонтные работы, была изменена схема движения и разрешённая скорость, выставлены знаки, прикладывать ВСЕ документы, а иначе нарушения не было!
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29 июля 2021
Класс!
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28 июля 2021
а кто дал право рабочим устанавливать дорожные знаки? это прерогатива ГИБДД, устанавливают согласно утвержденных мест. если знак стоит незаконно то стоит обратиться в суд а не в местный отдел ГИБДД который скорее всего в курсе ситуации и незаконно промышляет на этом
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30 июля 2021
Не хочу голосовать за тех, кто оппонентов не уважает и их электорат!<br />Эх, придётся выбирать из других...
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29 июля 2021
А что, в камеры контроля скорости, особенно стационарные, вносятся данные согласно временных знаков?
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30 июля 2021
Ещё как!
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8 сентября 2021
Главное содрать деньги!!! О безопасности никто не думает. Мозги заточены только на бабло!!! ГИБДД уже давно превратилось в неофициальный источник пополнения бюджета и имеет план по его исполнению. При этом они не забывают про свой карман!
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21 сентября 2021
Самое дебильное и страшно раздражающее когда едешь, например, ггруженый на длинном спуске, приготовился набрать скорость, дорога впереди подъем такой же длинный и хорошо просматриваемый но в корнце спука, когда скорость уже набрана ...знак 40км\час!!!<br />вот же гады.
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