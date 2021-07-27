Знак забыли, штрафы приходят: что делать, если ремонт закончился, а знаки не убрали

Как узнать, что работы действительно закончены

Увы, достоверно узнать о том, действительно ли работы на том или ином участке дороги завершены, водитель не может. Даже если по всем внешним признакам это так: покрытие гладкое, отбойники стоят, разметка нанесена, обочина отсыпана. Формально такая дорога может быть не введена в эксплуатацию — то есть заказчики ремонта пока её не приняли. А это значит, что временные знаки будут стоять до тех пор, пока не подпишут все документы.

При этом водители обязаны выполнять требования любых знаков, в том числе временных. И если знак на дороге действительно забыли снять, то это не освобождает от обязанности строго выполнять его предписания. Как пояснил журналу Авто.ру адвокат Сергей Радько, в теории можно попробовать оспорить такой штраф в суде, запросив дислокацию знаков на момент нарушения. Но суды в таких ситуациях редко идут навстречу. И даже если законность установки знака подвергнется сомнению, его требования всё равно должны выполняться.