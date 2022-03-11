Припарковался по правилам — забрали на штрафстоянку. Что делать, если на улице изменились правила стоянки

Неприятная ситуация: автомобиль припаркован по правилам, но, пока водитель уезжал в отпуск, дорожники меняют знаки и… эвакуируют машину как нарушающую ПДД. В соцсетях немало подобных историй. Например, так действовали московские дорожники в прошлом году на улице Академика Анохина во время ремонтных работ на Сокольнической линии метро. Аналогичный случай произошёл в ноябре в Санкт-Петербурге на Бармалеевой улице.
В итоге водители, которые ничего не нарушали, были вынуждены искать автомобиль на штрафстоянках и оплачивать штрафы — фактически на пустом месте. Разбираемся, почему возникают такие ситуации и что делать автовладельцу, вины которого нет.
Кто может устанавливать знаки и менять схему движения
Все дорожные знаки устанавливает владелец дороги, но делает это по схеме организации дорожного движения. Например, в Москве этим занимается бюджетное учреждение «Автомобильные дороги», которое подчиняется Дептрансу и разрабатывает схемы движения совместно с ГИБДД и ЦОДД.
Та же организация принимает решение об изменении этой схемы. Меняют её обычно из-за того, что участок дороги признан аварийно опасным, увеличилась нагрузка на дорогу или, как в случае с улицей Анохина, были организованы дополнительные маршруты наземного транспорта. Наконец, переделывать схему движения могут по просьбам местных жителей или организаций. А после внесения изменений (даже если они носят временный характер) на дороге меняют знаки и разметку.
Кто и как должен информировать водителей о новой схеме организации движения
О любом изменении схемы организации движения владельцы дорог должны информировать заранее. Это прописано в части 3 статьи 21 Закона о безопасности дорожного движения: «Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения».
Как именно должно осуществляться информирование? Самый простой и понятный для водителей способ — информационные табло или стенды, установленные в общедоступных местах вблизи от локализации новых дорожных знаков или разметки. Но закон допускает и анонс на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая дорога!
На практике все такие изменения действительно анонсируются, но чаще всего именно вторым способом — на сайте. Понятно, что ни один водитель, поставив машину на привычное место стоянки, не будет проверять информацию на официальных сайтах организаций! Поэтому и возникают ситуации, когда утром автовладелец не находит своей машины на привычном месте.
Есть ли нарушение в действиях водителя и сколько штрафов он получит
Как пояснил Журналу Авто.ру адвокат Сергей Радько, формально действия водителя не содержат нарушения правил. Ведь он поставил машину в момент, когда запрета не было, то есть в соответствии с действующими правилами. Даже если рядом имелась табличка с предупреждением о грядущих изменениях — в момент парковки нарушения не было. Но машину, стоящую под новым знаком, всё равно увезут на штрафстоянку, оформив постановление за нарушение ПДД. Однако такое постановление можно обжаловать.
А что делать водителю, который уехал в командировку или отпуск? В Москве простоять несколько дней под знаком «Остановка запрещена» практически невозможно — скорее всего, машину отправят на штрафстоянку в первые же сутки. И штрафстоянка впоследствии выставит счёт за все дни пребывания автомобиля за забором. Но если таблички об эвакуации нет, то увозить машину на штрафстоянку нельзя. Зато штраф за нарушение правил парковки можно выписывать хоть ежедневно!
Как доказать, что парковался по правилам
Если в момент парковки запрещающего знака не было, то водителю не грозит ни штраф, ни оплата эвакуации и хранения автомобиля. Вопрос только в том, как доказать факт легальной парковки. Для этого придётся отправить запрос в дорожную службу о дате и времени установки новых знаков, после чего подать заявление об отмене штрафа в ГИБДД или МАДИ, приложив своё объяснение.
Если автовладелец был в командировке, отпуске или болел, то необходимо предоставить документы и об этом — они будут дополнительной доказательной базой. Особенно в случаях, когда машина провела на штрафстоянке несколько дней или получила недельную пачку штрафов.
Если орган, который вынес постановление о штрафе, его не отменит, придётся обращаться в суд. В первой инстанции дело может не решиться, но апелляционный или кассационный суд, как правило, в таких делах встают на сторону автомобилистов. Изредка подобные дела доходят до Верховного суда. Так, в июле прошлого года ВС рассматривал похожий случай из Санкт-Петербурга, где машину эвакуировали из-под временного знака «Остановка запрещена». Судом было установлено, что на момент постановки машины на стоянку знак стоял незаконно, так как срок действия временной схемы организации движения истёк. Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов и прекратил производство по делу.
Ещё раньше ВС рассматривал аналогичное дело, в котором причиной эвакуации была неправильная трактовка знака «Остановка запрещена», установленного на другой стороне дороги. В обоих случаях главным доказательством в деле была именно схема организации дорожного движения — водителям удалось доказать, что нарушения правил в момент постановки машины на стоянку не было.
После отмены постановления о нарушении автовладелец имеет право на возмещение штрафа, стоимости эвакуации и хранения автомобиля (ведь он, скорее всего, успел это всё оплатить, чтобы вернуть машину). Но оплачивать штрафы сразу тоже не обязательно. Во-первых, на оплату штрафа, эвакуации и хранения автомобиля предусмотрено 60 суток. Во-вторых, в течение 10 дней постановление можно обжаловать — и в случае успеха платить ничего не придётся.
В заключение небольшой совет: если машины вдруг нет на привычном месте, стоит для начала проверить, куда именно её увезли. Не исключено, что автомобиль не эвакуировали, а просто переместили на соседнюю улицу для проведения работ — дорожники имеют на это право. В Москве такую информацию можно получить на портале mos.ru.