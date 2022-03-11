Припарковался по правилам — забрали на штрафстоянку. Что делать, если на улице изменились правила стоянки

Как доказать, что парковался по правилам

Если в момент парковки запрещающего знака не было, то водителю не грозит ни штраф, ни оплата эвакуации и хранения автомобиля. Вопрос только в том, как доказать факт легальной парковки. Для этого придётся отправить запрос в дорожную службу о дате и времени установки новых знаков, после чего подать заявление об отмене штрафа в ГИБДД или МАДИ, приложив своё объяснение.

Если автовладелец был в командировке, отпуске или болел, то необходимо предоставить документы и об этом — они будут дополнительной доказательной базой. Особенно в случаях, когда машина провела на штрафстоянке несколько дней или получила недельную пачку штрафов.

Если орган, который вынес постановление о штрафе, его не отменит, придётся обращаться в суд. В первой инстанции дело может не решиться, но апелляционный или кассационный суд, как правило, в таких делах встают на сторону автомобилистов. Изредка подобные дела доходят до Верховного суда. Так, в июле прошлого года ВС рассматривал похожий случай из Санкт-Петербурга, где машину эвакуировали из-под временного знака «Остановка запрещена». Судом было установлено, что на момент постановки машины на стоянку знак стоял незаконно, так как срок действия временной схемы организации движения истёк. Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов и прекратил производство по делу.

Ещё раньше ВС рассматривал аналогичное дело, в котором причиной эвакуации была неправильная трактовка знака «Остановка запрещена», установленного на другой стороне дороги. В обоих случаях главным доказательством в деле была именно схема организации дорожного движения — водителям удалось доказать, что нарушения правил в момент постановки машины на стоянку не было.

После отмены постановления о нарушении автовладелец имеет право на возмещение штрафа, стоимости эвакуации и хранения автомобиля (ведь он, скорее всего, успел это всё оплатить, чтобы вернуть машину). Но оплачивать штрафы сразу тоже не обязательно. Во-первых, на оплату штрафа, эвакуации и хранения автомобиля предусмотрено 60 суток. Во-вторых, в течение 10 дней постановление можно обжаловать — и в случае успеха платить ничего не придётся.

В заключение небольшой совет: если машины вдруг нет на привычном месте, стоит для начала проверить, куда именно её увезли. Не исключено, что автомобиль не эвакуировали, а просто переместили на соседнюю улицу для проведения работ — дорожники имеют на это право. В Москве такую информацию можно получить на портале mos.ru.