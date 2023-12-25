Если на каком-то участке дороги скоростной режим отличается от стандартного, то знак, разумеется, должен быть — как иначе узнать об ограничении? И штрафовать в такой ситуации нельзя. Но что делать, если штраф всё-таки пришёл?

В первую очередь стоит разобраться, почему не было знака и кто за это отвечает. Скоростной режим устанавливает собственник дороги, а камеры настраивает компания-оператор. Если ограничения вызваны ремонтными работами, то у владельца дороги должен быть проект организации дорожного движения со схемой расстановки временных дорожных знаков. Информацию об изменениях операторы получают из плана организации движения, а ГИБДД обязует их перенастроить комплексы фиксации нарушений или установить передвижные камеры.

Кроме того, по решению владельцев дорог скоростной режим может снижаться для безопасности движения. И эти изменения тоже должны отражаться в плане организации движения.

Поэтому для начала стоит обратиться к собственнику дороги за разъяснением или потребовать у него план организации движения на участке дороги, а потом — в ГИБДД с жалобой на неправомерный штраф. Постановление отменят, а оператора обяжут перенастроить камеры.

Возможно такое, что и без ремонта дороги изменение скоростного лимита есть, а предупреждающего знака на дороге нет. В этом случае штраф тоже отменят, но ГИБДД понадобятся доказательства. Например, запись видеорегистратора с места, где, в соответствии с планом организации движения, должен стоять знак.