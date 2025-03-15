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Могут ли наказать за секс в автомобиле? Отвечает юрист

Насколько законно предаваться любовным утехам в собственном автомобиле
Разбор
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10

Автомобиль — это не только штрафы, налоги, ремонт и техническое обслуживание, но ещё и место, где можно провести время с любимым человеком. И иногда эти встречи заходят слишком далеко. Но регламентирован ли законом интим в машине? Могут ли за это оштрафовать? Отвечает юрист.

«За что могут оштрафовать, если люди предаются любовным утехам в собственной машине? Кому и как это в теории может помешать? А если это происходит прямо во время движения?»

Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Всё сводится к тому, где именно находилась машина. Если в безлюдном месте (то есть там, где не просто нет людей в текущем моменте, но и нет оснований предполагать, что они могут там появиться через минуту), то проблем нет, как и ответственности.

Если же это любое общественное место (парковка — это тоже общественное место), а также общественный транспорт, то тогда всё может быть квалифицировано как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ. В зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая наказание может варьироваться от штрафа в 1000 рублей до ареста на срок до 15 суток. А если свидетелями стали дети, то есть риск возбуждения уголовного дела.

Если страсть разгорелась прямо во время движения, то тут явно не соблюдается обязанность водителя следить за дорогой. Штрафа за такое не предусмотрено, но, если произойдёт авария, это станет отягчающим обстоятельством.

Но даже если последствий не будет, то формальный повод для штрафа у сотрудника ГИБДД всё равно может обнаружиться. Например, если партнёрша или партнёр были не пристёгнуты ремнём безопасности (штраф 1500 рублей) или если были нарушены правила перевозки людей (штраф 500 рублей). Всё зависит от конкретной ситуации и её интерпретации полицейским.

А как вы относитесь к любовным приключениям в машине?

Никак — это же неудобно
Пробовал и был оштрафован
Бывало, но обошлось без наказаний
Регулярно практикую. Штрафов не было
#Законы и штрафы#Разбираемся с юристом
2
Комментарии
Комментарии10
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15 марта 2025
Вот!!! Как Государство заботится о повышении рождаемости!
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3
15 марта 2025
Надо ставить на стояночный тормоз, чтоб при оргазме не включить ногой нейтралку и завершать начатое в движении!
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4
17 марта 2025
Молодая на приёме гинеколога.
- Садитесь в кресло.
- Как?
- Примерно как отдавались... Господи, где-ж вы так?
- На заднем сиденье запорожца!
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6
10 апреля 2025
Чёрный хэтчбек, в Запорожце места больше чем в ладе.
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1
17 марта 2025
Не сыпь мне соль на рану...
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14 апреля 2025
Главное чтобы кто-то кого то не грохнул во время любовных разборок
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14 апреля 2025
В грузовике вообще сшикомд
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24 апреля 2026
Сергей Анатольевич, добрый день, читал ваши комментарии и возник вопрос, что вы имели ввиду «сшикомд»?
Просто ни интернет, ни ии, не дал мне конкретного ответа :(
Прошу Вас дать обозначение этому слову и дальнейшие рекомендации по использованию этого слова 
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2 мая 2026
Сергей Д.,это с шиком)
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8 мая 2026
Николай, добрый вечер!
Благодарю за ответ, я с нетерпением ждал его.
К сожалению ожидал другого ответа, но и тут дал мне понять многое 
Всего доброго!
Добра счастья всем 
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