Всё сводится к тому, где именно находилась машина. Если в безлюдном месте (то есть там, где не просто нет людей в текущем моменте, но и нет оснований предполагать, что они могут там появиться через минуту), то проблем нет, как и ответственности.

Если же это любое общественное место (парковка — это тоже общественное место), а также общественный транспорт, то тогда всё может быть квалифицировано как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ. В зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая наказание может варьироваться от штрафа в 1000 рублей до ареста на срок до 15 суток. А если свидетелями стали дети, то есть риск возбуждения уголовного дела.

Если страсть разгорелась прямо во время движения, то тут явно не соблюдается обязанность водителя следить за дорогой. Штрафа за такое не предусмотрено, но, если произойдёт авария, это станет отягчающим обстоятельством.

Но даже если последствий не будет, то формальный повод для штрафа у сотрудника ГИБДД всё равно может обнаружиться. Например, если партнёрша или партнёр были не пристёгнуты ремнём безопасности (штраф 1500 рублей) или если были нарушены правила перевозки людей (штраф 500 рублей). Всё зависит от конкретной ситуации и её интерпретации полицейским.