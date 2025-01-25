Когда, если не зимой, можно почувствовать себя покорителем сурового льда и пушистого снега? Катание на коньках, экстремальный дрифт, картинг подарят массу потрясающих эмоций. Нашли интересные развлечения для всей семьи в Екатеринбурге и рядом. Решите добраться до указанных мест на автомобиле, воспользуйтесь рекомендуемыми парковками. Но главное — запаситесь хорошим настроением, и вперёд — за новыми впечатлениями.
Дрифт по льду
Хотите почувствовать прилив адреналина, скорость и драйв? Тогда отправляйтесь на единственный легальный ледовый автодром в Свердловской области под названием «Промка». Длина трассы — 1,1 километра. Здесь вас прокатят на дрифт-такси, а потом научат управляемому заносу. Непередаваемые эмоции гарантированы.
Для обучения используют уникальный ВАЗ-2107 с двумя рулями и шестью педалями — оптимальный вариант для новичков. По итогу познаете управляемый занос во всех нюансах и тонкостях, что, кстати, может пригодиться в городе при сложных погодных условиях. Занятия проходят в индивидуальном режиме. Инструктор будет отталкиваться от ваших навыков и предпочтений.
Перед заездом проводят обязательный инструктаж по технике безопасности. Тренировки доступны даже детям с десяти лет — водительское удостоверение не требуется. Катают и обучают на автодроме с января по март по предварительной записи.
Дрифт-такси по льду
Адрес: Свердловская область, Верхняя Пышма, улица Обогатителей, автодром «Промка»Стоимость: от 4400 рублей
Городской каток в историческом центре
Пожалуй, городские катки — одно из самых любимых зимних развлечений екатеринбуржцев. На льду вполне можно насладиться морозным воздухом и праздничной атмосферой под новогоднюю музыку.
В черте города непременно стоит побывать на главном катке Екатеринбурга, который расположен на центральной площади. Впервые вместо парковки здесь вас встретят заснеженные ели и километры гирлянд.
Каток оборудован для комфортного времяпрепровождения — тёплые раздевалки, камеры хранения, фудкорт, зона отдыха и туалеты. В прокат можно взять коньки и защитную экипировку. Также проводят мастер-классы по фигурному катанию. Сеанс длится 1,5 часа, после чего лёд обрабатывают. В будние дни до 15:30 пускают бесплатно.
Если приедете на каток на автомобиле, машину удобнее всего припарковать тут.
Каток на площади
Адрес: Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1905 годаСтоимость: от 400 рублей
Для любителей масштабности и грандиозности рекомендуем отправиться в Сысерть — всего 50 километров от центра Екатеринбурга. Здесь на городском пруду у лодочной станции оборудован открытый каток. При должных погодных условиях и безопасной толщине льда расчищают участок водоёма от пляжа в сторону посёлка Луч. Тогда протяжённость площадки достигает порядка семи километров. Обратите внимание: проката здесь нет. Уточнить готовность катка можно тут.
Тюбинговая трасса для всей семьи
Санки и ледянки почти канули в Лету. Сегодня, чтобы с ветерком спуститься с горки, чаще всего используют тюбинги, они же «ватрушки» или «бублики» — классное зимнее развлечение для всей семьи. И да, кататься можно как детям, так и взрослым.
Кататься безопаснее на оборудованных горках. В Екатеринбурге рекомендуем такую в парке Маяковского. Высота спуска равна пятиэтажному дому. А работает локация даже при плюсовой температуре. И кстати, тюбинги подают наверх с помощью подъёмника: не нужно носить «ватрушки» по лестнице самому.
Если приехали в парк на машине, припарковаться удобно тут.
Тюбинговая горка
Адрес: Свердловская область, Екатеринбург, Центральный парк культуры и отдыха имени МаяковскогоРежим работы: вт.–чт. с 12:00 до 20:00, пт. с 12:00 до 21:00, сб.–вс. и все праздничные дни с 11:00 до 21:00Стоимость: от 100 рублей за спуск
Школа хоккея с профессиональным тренером
Ещё одно классное зимнее развлечение для екатеринбуржцев — хоккей. Для новичков в городе работает школа «Лаборатория хоккея». Ежедневно здесь можно потренироваться с профессионалами. Они научат технике владения клюшкой и правильно поставят на коньки. Занятия улучшат ваше физическое и эмоциональное состояние — сбросите нервное напряжение и восстановите моральный дух после затянувшихся праздников.
Обучают здесь по предварительной записи. Подробные правила аренды арены для командной игры можно уточнить на сайте. Если приедете в школу на машине, припарковаться лучше всего тут.
Хоккейно-тренировочный центр «Лаборатория хоккея»
Адрес: Свердловская область, Екатеринбург, улица Малышева, 122ИСтоимость аренды корта: от 1500 рублей в час
Захватывающий картинг на льду
В зимнее время года фанаты картинга могут опробовать машинки в нестандартных условиях. Перемещение по льду добавит острых ощущений. Но в то же время такое развлечение потребует усилий и определённого опыта. Хотя, если последнего не имеете, вас научат опытные инструкторы.
Кому-то может показаться, что существенной разницы между классическими и ледовыми сессиями нет. Но это не так. Как минимум отличаются покрытие и конструкция самих картов. Зимний вариант тяжелее, имеет увеличенный клиренс и широкую колею. А для лучшего сцепления с трассой используются шипованные покрышки.
Испытать себя на льду можно в пределах города в картинг-клубе «Трасса 66». Один заезд длится 15 минут. К пилотированию допускаются даже дети с семи лет. Также для катания доступен двухместный карт. Прибывшим на автомобиле лучше парковаться тут.
Картинг-клуб «Трасса 66»
Адрес: Свердловская область, Екатеринбург, улица Кирова, 40 литер ВСтоимость: от 1850 рублей
В Свердловской области запросто находятся развлечения на любой вкус. Если ледовые катания уже опробовали, можно отправиться покорять снежные склоны. Мы уже рассказывали про самые классные трассы региона.
Все точки на карте
Чтобы вам было удобно ориентироваться в зимних развлечениях Екатеринбурга, нанесли все локации из текста на одну карту.