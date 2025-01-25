Для обучения используют уникальный ВАЗ-2107 с двумя рулями и шестью педалями — оптимальный вариант для новичков. По итогу познаете управляемый занос во всех нюансах и тонкостях, что, кстати, может пригодиться в городе при сложных погодных условиях. Занятия проходят в индивидуальном режиме. Инструктор будет отталкиваться от ваших навыков и предпочтений.

Перед заездом проводят обязательный инструктаж по технике безопасности. Тренировки доступны даже детям с десяти лет — водительское удостоверение не требуется. Катают и обучают на автодроме с января по март по предварительной записи.