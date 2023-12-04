Зимние рейды ГИБДД, лучшее в продаже и Tesla с пробегом 2 млн километров. Главное за день

В предновогодние и праздничные дни количество инспекторов ГИБДД на дорогах заметно увеличится: водителей во всех регионах ждут проверки на алкоголь, пристёгнутый ремень, наличие зимних шин и так далее. Рассказываем подробно о рейдах Госавтоинспекции.

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