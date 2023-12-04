Зимние рейды ГИБДД, лучшее в продаже и Tesla с пробегом 2 млн километров. Главное за день

Добрый вечер! Австралазийская ассоциация ANCAP провела необычный краш-тест: в испытании, выполненном по современным стандартам, принял участие 30-летний седан Mitsubishi. Результат оказался прогнозируемым. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Сложная задачка
Это задача на знание ПДД посвящена нюансам правил обгона. Итак, вы торопитесь, но догнали мотоциклиста. Можно обогнать его или в данных обстоятельствах это будет нарушением? Ждём ваших ответов!
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Традиции нарушать нельзя! Поэтому всю прошлую неделю мы мониторили Авто.ру, чтобы подготовить для вас очередную подборку самых интересных объявлений. Взгляните!
Важные новости
- В России снизилась средняя цена нового автомобиля
- Стало известно, сколько водителей не оплачивают проезд по платным трассам
- Toyota показала самый доступный электрокроссовер для Европы
- Tesla Model S проехала почти 2 миллиона километров ценой 13 моторов
Почитать (и полюбоваться) перед сном
В предновогодние и праздничные дни количество инспекторов ГИБДД на дорогах заметно увеличится: водителей во всех регионах ждут проверки на алкоголь, пристёгнутый ремень, наличие зимних шин и так далее. Рассказываем подробно о рейдах Госавтоинспекции.
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Самые красивые на Авто.ру: осенняя «трёшка», «Мечта», кафе-рейсер и другие находки ждут вас в подборке объявлений с максимально сочными фотографиями. Скорее оцените их!
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