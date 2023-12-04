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Зимние рейды ГИБДД, лучшее в продаже и Tesla с пробегом 2 млн километров. Главное за день

Что случилось в понедельник, 4 декабря 2023 года
Новости

Добрый вечер! Австралазийская ассоциация ANCAP провела необычный краш-тест: в испытании, выполненном по современным стандартам, принял участие 30-летний седан Mitsubishi. Результат оказался прогнозируемым. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Сложная задачка

Это задача на знание ПДД посвящена нюансам правил обгона. Итак, вы торопитесь, но догнали мотоциклиста. Можно обогнать его или в данных обстоятельствах это будет нарушением? Ждём ваших ответов!

Объявления недели

Традиции нарушать нельзя! Поэтому всю прошлую неделю мы мониторили Авто.ру, чтобы подготовить для вас очередную подборку самых интересных объявлений. Взгляните!

Важные новости

Почитать (и полюбоваться) перед сном

В предновогодние и праздничные дни количество инспекторов ГИБДД на дорогах заметно увеличится: водителей во всех регионах ждут проверки на алкоголь, пристёгнутый ремень, наличие зимних шин и так далее. Рассказываем подробно о рейдах Госавтоинспекции.

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Самые красивые на Авто.ру: осенняя «трёшка», «Мечта», кафе-рейсер и другие находки ждут вас в подборке объявлений с максимально сочными фотографиями. Скорее оцените их!

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«Британец», который (почти) не ломается: дневник трат на Land Rover Freelander.

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