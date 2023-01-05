ZF предложила увеличивать пробег электрокаров за счёт подогреваемых ремней безопасности

ZF предлагает интегрировать в ткань, из которой изготавливают ремни безопасности, нагревательные нити. Их планируется сделать настолько тонкими, что пользователи не будут ощущать увеличения толщины и массы ремней: восприниматься они должны как самые обычные. Использование ремней не потребует изменения конс

трукции сопряжённых устройств — преднатяжителей или замков. Нагреваться они смогут до 40 градусов.