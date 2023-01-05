ZF предложила увеличивать пробег электрокаров за счёт подогреваемых ремней безопасности

Компания ZF, известная своими коробками передач, представила на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе новую разработку — ремни безопасности с подогревом. По мнению авторов идеи, это решение позволит увеличить запас хода электромобилей за счёт экономии электричества.
- ZF предлагает интегрировать в ткань, из которой изготавливают ремни безопасности, нагревательные нити. Их планируется сделать настолько тонкими, что пользователи не будут ощущать увеличения толщины и массы ремней: восприниматься они должны как самые обычные. Использование ремней не потребует изменения конструкции сопряжённых устройств — преднатяжителей или замков. Нагреваться они смогут до 40 градусов.
- Использование подогреваемых ремней безопасности в холодную погоду должно сэкономить электричество, которое в ином случае тратится на прогрев всего салона. Такие ремни под названием «тепловой пояс» обеспечат ощущение комфорта раньше, чем оно было бы достигнуто при использовании традиционной климатической установки. Тем самым, по расчётам ZF, запас хода электрокара в холода может увеличиться сразу на 15%.
- Пока неизвестно, есть ли у разработчиков договорённости о применении новой технологии на серийных машинах.
Идею подогрева ремней безопасности ещё в 2018 году запатентовала компания Ford. Годом позднее Mercedes-Benz также озвучила возможность использования подогрева: по замыслу немецкой фирмы, более комфортные ремни должны мотивировать пассажиров чаще ими пользоваться, что положительно сказалось бы на безопасности.
Как считаете, хорошая идея?
Прекрасная, давно пора
Нет, подогрева кресла и руля вполне достаточно
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