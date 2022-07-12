Компания ZF разработала колёса, которые поворачиваются на угол 80 градусов

По мнению издания, компании ещё предстоит переосмыслить разработанную схему для её практического применения. Сейчас новые узлы подвески занимают место традиционных силовых элементов кузова и отнимают пространство у моторного отсека. Кроме того, в систему следовало бы включить электронный ограничитель угла поворота колёс, который разрешал бы такие экстремальные углы только на парковочных скоростях, а для переднего привода можно было бы вместо ШРУСов использовать индивидуальные электромоторы.