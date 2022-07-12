Компания ZF разработала колёса, которые поворачиваются на угол 80 градусов

Компания ZF, известная главным образом своими трансмиссиями, обнародовала необычную разработку — систему рулевого управления, которая позволяет передним колёсам поворачиваться на угол до 80 градусов. Это должно облегчить, например, парковку в тесных условиях. Однако, по данным MotorTrend, до реального внедрения технологии на серийных машинах ещё далеко.
- Система получила название ZF Easyturn. Доработанные в ZF узлы подвески передних колёс для увеличения угла поворота не требуют модернизации рулевой рейки. При этом концепция компании не предусматривает применения шарниров равных угловых скоростей и, судя по всему, ориентирована на заднеприводные автомобили.
- По мнению издания, компании ещё предстоит переосмыслить разработанную схему для её практического применения. Сейчас новые узлы подвески занимают место традиционных силовых элементов кузова и отнимают пространство у моторного отсека. Кроме того, в систему следовало бы включить электронный ограничитель угла поворота колёс, который разрешал бы такие экстремальные углы только на парковочных скоростях, а для переднего привода можно было бы вместо ШРУСов использовать индивидуальные электромоторы.
- Свою подвеску ZF продемонстрировала на BMW i3 — это электрокар, у которого ведущие колёса задние, а отсек в передней части для традиционного ДВС не предусмотрен вовсе.
В конце мая стало известно о ещё одной инновационной разработке в области ходовой части. Компания CompActive показала колёсные диски, которые сами могут менять собственный аэродинамический коэффициент.
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