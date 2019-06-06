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Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

С внешней боковой подушкой риск получения травмы пассажирами должен снизиться на 40 процентов
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Немецкая компания ZF, которая является разработчиком и поставщиком автомобильных компонентов для большинства автопроизводителей, провела первое испытание внешней боковой подушки безопасности. В универсал Opel Insignia, оснащённый такой подушкой, врезался автомобиль-робот для краш-тестов, который используется для тестирования систем автоматического торможения.

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ZF Presents World’s First Pre-crash External Side Airbag System

  • Внешняя подушка размещена в пороге автомобиля, а на бамперах и боковых зеркалах установлены датчики, помогающие вычислить идеальный момент её раскрытия. Система принимает решение об активации подушки и надувает её за 150 миллисекунд — столько времени требуется человеку, чтобы моргнуть.

  • При этом объём внешнего надувного элемента составляет от 280 до 400 литров, в зависимости от размера автомобиля — это в пять-восемь раз больше, чем у водительской подушки безопасности. По словам создателей, новая система не только защищает кузов при столкновении, но и на 40 процентов уменьшает тяжесть травм пассажиров при боковом ударе.

  • Пока испытания внешней подушки безопасности продолжаются. О сроках появления серийной системы в ZF не сообщают.

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#Краш-тесты#Технологии#Безопасность
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