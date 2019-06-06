Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Внешняя подушка размещена в пороге автомобиля, а на бамперах и боковых зеркалах установлены датчики, помогающие вычислить идеальный момент её раскрытия. Система принимает решение об активации подушки и надувает её за 150 миллисекунд — столько времени требуется человеку, чтобы моргнуть.

При этом объём внешнего надувного элемента составляет от 280 до 400 литров, в зависимости от размера автомобиля — это в пять-восемь раз больше, чем у водительской подушки безопасности. По словам создателей, новая система не только защищает кузов при столкновении, но и на 40 процентов уменьшает тяжесть травм пассажиров при боковом ударе.