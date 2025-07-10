Флагманский кроссовер Zeekr 9Х: первые фото интерьера и дополнительные характеристики

В Китае прошла презентация флагманского гибридного кроссовера Zeekr 9X. Для него заявлена максимальная скорость 240 км/ч и разгон до сотни за 3,1 секунды, пишет портал CarNewsChina. У флагмана будет трёхрядный салон с раздельными креслами на втором ряду. Цены на новинку пока не названы.