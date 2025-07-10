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Флагманский кроссовер Zeekr 9Х: первые фото интерьера и дополнительные характеристики

Шестиместный кроссовер набирает 100 км/ч за суперкаровские три секунды
Новости
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В Китае прошла презентация флагманского гибридного кроссовера Zeekr 9X. Для него заявлена максимальная скорость 240 км/ч и разгон до сотни за 3,1 секунды, пишет портал CarNewsChina. У флагмана будет трёхрядный салон с раздельными креслами на втором ряду. Цены на новинку пока не названы.

  • Zeekr 9X получил шестиместный салон. На втором ряду установлены два раздельных кресла с оттоманками и полным набором электрорегулировок. Динамики аудиосистемы расположены в том числе в передних подголовниках. Вместо внутренних ручек открывания дверей — кнопки. На центральной консоли — две площадки беспроводной зарядки смартфона, селектор коробки передач переместили на рулевую колонку.
  • Двухлитровый турбомотор и пара электродвигателей суммарно развивают 1381 л.с. С места до сотни Zeekr 9X с полностью заряженной батареей способен разогнаться за 3,1 секунды. Максимальная скорость — 240 км/ч. На электричестве кроссовер проезжает до 380 километров.
  • Zeekr 9X построен на новой модульной архитектуре SEA-S. В ней применяется 70-киловаттный тяговый аккумулятор. Это один из самых больших показателей в мире для подзаряжаемых гибридов. В подвеске вседорожника — пневмоэлементы, позволяющие регулировать клиренс в диапазоне 110 миллиметров, и активные стабилизаторы, эффективно гасящие крены.
  • В топовой комплектации Zeekr 9X используется адаптивный «круиз» G-Pilot H9 с пятью лидарами и двумя чипами Nvidia Drive Thor с совокупной вычислительной мощностью 1400 тераопераций в секунду. В базовой комплектации 9X будет доступна система G-Pilot H7 с одним чипом и производительностью 700 тераопераций в секунду.

Только в августе на автосалоне в Чэнду начнутся предварительные продажи флагмана Zeekr. Пока потенциальным покупателям предлагают записываться в очередь. Ожидаемый диапазон цены — от 500 тысяч до миллиона юаней (от 5,4 до 10,8 миллиона рублей).

Что бы выбрали?

Zeekr 9X
Li L9
Точно не «китайца»

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#Большие кроссоверы#Гибриды#Новинки#Сделано в Китае#Zeekr#Zeekr 9X
4
Комментарии
Комментарии4
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10 июля 2025
Агонь машина, но интереснее каким будет 8X и будут ли там активные стабилизаторы.
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11 июля 2025
Нахрен такая мощность????? 500 сил вполне хватит.Это же все деньги...менее мощные электромоторы,-меньше денег.И так далее.
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15 июля 2025
Дмитрий Неделин,
Указывается пиковая мощность электродвигателя, которую он выдает на короткий промежуток времени. Постоянная мощность в разы меньше обычно
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15 июля 2025
Зикр обожаю жду новинку и куплю 
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