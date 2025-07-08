Больше 2000 сил: Zeekr 001 FR станет мощнейшим автомобилем Китая

Компания Zeekr планирует выпустить ещё более хардкорную модификацию электрокара 001, чем нынешняя 001 FR. Об этом пишет CarNewsChina со ссылкой на публикации локальных блогеров, которые, как утверждается, располагают инсайдерской информацией. По их данным, новую версию укомплектуют моторами, совместно развивающими более 2000 сил, что сделает 001 самым мощным автомобилем Китая.
- Ожидается, что более чем 700-сильная прибавка к мощности по сравнению с нынешними показателями 001 FR будет сопровождаться иными доработками. Среди них упомянуты меры по снижению веса, новые настройки подвески и более мощные тормоза. Не исключено, что параллельно электрокар обзаведётся заново откалиброванными ассистирующими системами.
- Сейчас Zeekr 001 FR оснащается четырьмя двигателями на 1265 л.с., способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 2 секунды и стоит в Китае 769 000 юаней или примерно 8,5 миллиона рублей.
- По версии издания, к разработке хардкорного электрокара марку Zeekr побудили успехи конкурентов, и в первую очередь компании Xiaomi. Её линейка включает в себя суперседан SU7 Ultra с 1548-сильной силовой установкой, который располагает трековой модификацией, названной в честь Нюрбургринга. Сам SU7 Ultra уже поставил рекорд культовой трассы, став быстрейшим серийным электрокаром, а его прототип вошёл в тройку самых быстрых машин Нордшляйфе. Учитывая планы Zeekr по присутствию за пределами Китая, более мощный электрокар мог бы поднять авторитет бренда на экспортных рынках.
Сверхмощный электромобиль имеется и у концерна BYD. Входящее в линейку суббренда Yangwang купе U9 с 1306-сильной силовой установкой уже готовят для собственной атаки на рекорд Нюрбургринга.
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