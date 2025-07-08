Больше 2000 сил: Zeekr 001 FR станет мощнейшим автомобилем Китая

Компания Zeekr планирует выпустить ещё более хардкорную модификацию электрокара 001, чем нынешняя 001 FR. Об этом пишет CarNewsChina со ссылкой на публикации локальных блогеров, которые, как утверждается, располагают инсайдерской информацией. По их данным, новую версию укомплектуют моторами, совместно развивающими более 2000 сил, что сделает 001 самым мощным автомобилем Китая.