Челябинцы доехали до Исландии на «Запорожце»

Челябинцы Евгений Ладонкин и Артём Кулаков купили «Запорожец» перед началом путешествия за 90 тысяч рублей. В качестве подготовки автомобилю перебрали ориги­нальный 42-сильный двигатель, доработав его под бензин АИ-95, и установили новое сцепление.

В первой части поездки у машины протёк карбюратор, бензин капал прямо на двигатель. Но челябинцам удалось справиться с неполадкой на обочине и добраться до парома, плывущего в Данию. По пути они разгонялись до 120 км/ч, чтобы успеть до отправ­ления судна, – в итоге приехали с запасом в 15 минут.

Уже в Исландии Евгений и Артём за­ночевали в заброшен­ном домике на перевале, а холодным утром «Запорожец» отказался заводиться. Его удалось реаними­ровать только спустя несколько часов. Позднее автомобиль не раз барахлил, но на помощь путешествен­никам всегда приходили местные жители и другие туристы.

Из-за скромного бюджета челябинцы не могли позволить себе аренду номеров в отелях, поэтому в основном спали в машине. По их словам, для ночлега «Запорожец» подходит плохо: он очень тесный и к тому же протекает во время дождей.