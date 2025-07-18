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Челябинцы доехали до Исландии на «Запорожце»

На преодоление 15 тысяч километров ушло полтора месяца
Новости
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Путешественники из Челябинска добрались до Исландии на красном ЗАЗ-968 1976 года выпуска. Поездка длиной 15 тысяч километров заняла полтора месяца. Об этом рассказал портал 74.ru.

  • Челябинцы Евгений Ладонкин и Артём Кулаков купили «Запорожец» перед началом путешествия за 90 тысяч рублей. В качестве подготовки автомобилю перебрали ориги­нальный 42-сильный двигатель, доработав его под бензин АИ-95, и установили новое сцепление.

  • В первой части поездки у машины протёк карбюратор, бензин капал прямо на двигатель. Но челябинцам удалось справиться с неполадкой на обочине и добраться до парома, плывущего в Данию. По пути они разгонялись до 120 км/ч, чтобы успеть до отправ­ления судна, – в итоге приехали с запасом в 15 минут.

  • Уже в Исландии Евгений и Артём за­ночевали в заброшен­ном домике на перевале, а холодным утром «Запорожец» отказался заводиться. Его удалось реаними­ровать только спустя несколько часов. Позднее автомобиль не раз барахлил, но на помощь путешествен­никам всегда приходили местные жители и другие туристы. 

  • Из-за скромного бюджета челябинцы не могли позволить себе аренду номеров в отелях, поэтому в основном спали в машине. По их словам, для ночлега «Запорожец» подходит плохо: он очень тесный и к тому же протекает во время дождей. 

  • Бюджет всей поездки составил 300 тысяч рублей, включая стоимость автомобиля. По словам путеше­ственников, после такого отпуска нужен ещё один отпуск. Тем не менее они уже готовятся покорить на «Запорожце» Памир.

Кто больший герой путешествия?

«Запорожец»
Челябинцы

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#ЗАЗ#965
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Комментарии1
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18 июля 2025
Молодец,(это я про машину),
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