Челябинцы доехали до Исландии на «Запорожце»

Путешественники из Челябинска добрались до Исландии на красном ЗАЗ-968 1976 года выпуска. Поездка длиной 15 тысяч километров заняла полтора месяца. Об этом рассказал портал 74.ru.
Челябинцы Евгений Ладонкин и Артём Кулаков купили «Запорожец» перед началом путешествия за 90 тысяч рублей. В качестве подготовки автомобилю перебрали оригинальный 42-сильный двигатель, доработав его под бензин АИ-95, и установили новое сцепление.
В первой части поездки у машины протёк карбюратор, бензин капал прямо на двигатель. Но челябинцам удалось справиться с неполадкой на обочине и добраться до парома, плывущего в Данию. По пути они разгонялись до
120 км/ч,чтобы успеть до отправления судна, – в итоге приехали с запасом в 15 минут.
Уже в Исландии Евгений и Артём заночевали в заброшенном домике на перевале, а холодным утром «Запорожец» отказался заводиться. Его удалось реанимировать только спустя несколько часов. Позднее автомобиль не раз барахлил, но на помощь путешественникам всегда приходили местные жители и другие туристы.
Из-за скромного бюджета челябинцы не могли позволить себе аренду номеров в отелях, поэтому в основном спали в машине. По их словам, для ночлега «Запорожец» подходит плохо: он очень тесный и к тому же протекает во время дождей.
Бюджет всей поездки составил 300 тысяч рублей, включая стоимость автомобиля. По словам путешественников, после такого отпуска нужен ещё один отпуск. Тем не менее они уже готовятся покорить на «Запорожце» Памир.
Кто больший герой путешествия?
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