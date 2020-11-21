В продаже появился 60-летний советский «Запорожец» почти без пробега

В Волгограде выставили на продажу «капсулу времени» – ЗАЗ-965, выпущенный 60 лет назад. В размещённом на Авто.ру объявлении машина оценена в 250 000 рублей.
На «Запорожце» установлены старые советские номерные знаки, ещё на чёрном фоне. По словам продавца, документы у автомобиля также старого образца. При перерегистрации в ГИБДД их заменят на новые.
Как гласит описание к объявлению, автомобиль перекрасили в 2002 году и с тех пор он не выезжал из гаража. Кузов отполирован, салон, судя по фотографиям, находится в отличном состоянии. Он оригинальный: не перешивался и не реставрировался.
С 1960 года «Запорожец» проехал всего 3000 километров. Сейчас он находится на полном ходу. Снимки демонстрируют, что он в отличном состоянии.
ЗАЗ-965 выпускался с 1960 по 1963 год, после чего ему на смену пришла модификация с литерой А. Обычная версия оснащалась 800-кубовым двигателем мощностью 23 л.с., модернизированная — мотором в 27 сил чуть большего объёма. Коробка передач механическая,
4-ступенчатая, привод задний. Всего было выпущено 322 000 автомобилей, включая нестандартные почтовые фургоны с правым расположением руля и без заднего сиденья. Машина стоила в СССР 1800 рублей.
Ранее на Авто.ру выставляли другой ЗАЗ-965 — из поздних серий, 1968 года выпуска. Продавец оценивал автомобиль в
1 550 000рублей. Пробег при этом составлял почти 13 000 километров.
Купили бы «горбатого»?
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