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В продаже появился 60-летний советский «Запорожец» почти без пробега

ЗАЗ-965 с пробегом всего 3000 километров оценили в 250 000 рублей
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В Волгограде выставили на продажу «капсулу времени» – ЗАЗ-965, выпущенный 60 лет назад. В раз­мещённом на Авто.ру объявлении машина оценена в 250 000 рублей.

  • На «Запорожце» установлены старые советские номерные знаки, ещё на чёрном фоне. По словам продавца, документы у авто­мобиля также старого образца. При пере­реги­страции в ГИБДД их заменят на новые.

  • Как гласит описание к объявлению, авто­мобиль пере­красили в 2002 году и с тех пор он не выезжал из гаража. Кузов отполи­рован, салон, судя по фото­графиям, находится в отличном состоянии. Он оригиналь­ный: не пере­шивался и не реставри­ровался.

  • С 1960 года «Запорожец» проехал всего 3000 кило­метров. Сейчас он находится на полном ходу. Снимки демонстри­руют, что он в отличном состоянии.

  • ЗАЗ-965 выпускался с 1960 по 1963 год, после чего ему на смену пришла моди­фикация с литерой А. Обычная версия оснащалась 800-кубовым двигателем мощностью 23 л.с., модерни­зированная — мотором в 27 сил чуть большего объёма. Коробка передач механическая, 4-ступен­чатая, привод задний. Всего было выпущено 322 000 автомо­билей, включая нестан­дартные почтовые фургоны с правым располо­жением руля и без заднего сиденья. Машина стоила в СССР 1800 рублей.

  • Ранее на Авто.ру выставляли другой ЗАЗ-965 — из поздних серий, 1968 года выпуска. Продавец оценивал автомобиль в 1 550 000 рублей. Пробег при этом составлял почти 13 000 километров.

Купили бы «горбатого»?

Нет, уж лучше что-то нормальное
Да, забавно и ностальгично

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#Найдено на Авто.ру#ЗАЗ#965
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