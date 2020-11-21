В продаже появился 60-летний советский «Запорожец» почти без пробега

На «Запорожце» установлены старые советские номерные знаки, ещё на чёрном фоне. По словам продавца, документы у авто­мобиля также старого образца. При пере­реги­страции в ГИБДД их заменят на новые.

Как гласит описание к объявлению, авто­мобиль пере­красили в 2002 году и с тех пор он не выезжал из гаража. Кузов отполи­рован, салон, судя по фото­графиям, находится в отличном состоянии. Он оригиналь­ный: не пере­шивался и не реставри­ровался.

С 1960 года «Запорожец» проехал всего 3000 кило­метров. Сейчас он находится на полном ходу. Снимки демонстри­руют, что он в отличном состоянии.

ЗАЗ-965 выпускался с 1960 по 1963 год, после чего ему на смену пришла моди­фикация с литерой А. Обычная версия оснащалась 800-кубовым двигателем мощностью 23 л.с., модерни­зированная — мотором в 27 сил чуть большего объёма. Коробка передач механическая, 4-ступен ­чатая, привод задний. Всего было выпущено 322 000 автомо­билей, включая нестан­дартные почтовые фургоны с правым располо­жением руля и без заднего сиденья. Машина стоила в СССР 1800 рублей.