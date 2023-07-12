Производство электрических «Уралов» запустят в 2025 году

На заводе «Урал» в 2025 году приступят к серийному производству грузовика с индексом С230Т5. Об этом агентству ТАСС заявил глава предприятия Павел Яковлев. Принципиальное отличие новинки — силовая установка, которая состоит из тягового электромотора и генератора, работающего на сжиженном газе. Шасси дебютировало как мусоровоз, но на него планируется устанавливать и другие надстройки.