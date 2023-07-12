Производство электрических «Уралов» запустят в 2025 году

На заводе «Урал» в 2025 году приступят к серийному производству грузовика с индексом С230Т5. Об этом агентству ТАСС заявил глава предприятия Павел Яковлев. Принципиальное отличие новинки — силовая установка, которая состоит из тягового электромотора и генератора, работающего на сжиженном газе. Шасси дебютировало как мусоровоз, но на него планируется устанавливать и другие надстройки.
- Электромотор нового «Урала» развивает 231 л.с., газовый двигатель — 150 л.с. 123-киловаттной батареи хватает для того, чтобы проехать около 100 километров, но за счёт генератора запас хода заметно увеличивается. Во время первого показа шасси разработчики говорили о максимальном пробеге до 600 километров, но глава «Урала» назвал ТАСС другое число — 950 километров.
- Использование шасси в первую очередь для коммунальной техники на заводе объясняют экологией — как чистотой воздуха, так и акустическим комфортом. Такой грузовик выбрасывает в атмосферу города заметно меньше вредных веществ, а там, где не нужно беспокоить жителей, может перемещаться на электротяге.
- В планах «Урала» — разработка грузовиков с нулевым углеродным следом. Они получат полностью электрическую силовую установку и привод на водородных топливных элементах.
В начале июня «Урал» представил внедорожный автобус «Арктика», способный перевозить до 22 человек по временным дорогам при температурах до минус 50 градусов. Его также планируется выпускать серийно.
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