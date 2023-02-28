Завод Hyundai в Петербурге хотят продать казахстанской компании

Российский завод Hyundai заработал в 2010 году. Проектная мощность предприятия — до 200 тысяч автомобилей в год. Ранее здесь выпускали, к примеру, Solaris и Creta, а также некоторые модели Kia, но в марте 2022 года работы были прекращены. Официально режим простоя предприятия продлён до марта 2023 года.