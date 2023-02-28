Завод Hyundai в Петербурге хотят продать казахстанской компании

Власти северной столицы ведут переговоры с Казахстаном по поводу возможной продажи производственной площадки Hyundai в Сестрорецке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика, сделанное в рамках тематического заседания в Совете Федерации.
- Помимо переговоров с Казахстаном по поводу завода Hyundai, где собирали автомобили, Кирилл Соловейчик прояснил судьбу законсервированной сейчас площадки General Motors. В собственность российского представительства Hyundai эти мощности перешли в 2020 году: завод планировалось реконструировать, но летом 2022 года работы были остановлены.
- По словам Кирилла Соловейчика, площадка так и не была запущена, поэтому сейчас ведётся обсуждение перспективы превратить один из её корпусов в образовательный центр. Здесь могли бы обучаться промышленные рабочие для разных отраслей экономики Санкт-Петербурга: по мнению чиновника, в регионе наблюдается дефицит квалифицированных кадров.
- Какая именно казахстанская компания могла бы выступить покупателем завода, не уточняется. Производством автомобилей Hyundai на мощностях в индустриальной зоне Алматы занимается фирма «Астана Моторс», при этом готовые кузова для выпуска седана Solaris/Accent сюда поставляют из Сестрорецка.
- Российский завод Hyundai заработал в 2010 году. Проектная мощность предприятия — до 200 тысяч автомобилей в год. Ранее здесь выпускали, к примеру, Solaris и Creta, а также некоторые модели Kia, но в марте 2022 года работы были прекращены. Официально режим простоя предприятия продлён до марта 2023 года.
О возможном превращении одного из простаивающих заводов Санкт-Петербурга в «образовательный полигон» сообщалось ещё в январе. Тогда власти города не уточняли, о каком именно заводе идёт речь, но в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов называли предприятие компании Toyota.
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