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«Заряженная» Lancia Ypsilon для всех: первые фото

Вместе с версией Ypsilon для ралли компания Lancia показала и заряженный вариант пятидверки для дорог общего пользования — это электрокар
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Компания Lancia опубликовала первые официальные изображения самой мощной модификации хэтча Ypsilon для дорог общего пользования. Продаваться хот-хэтч будет со знаменитым обозначением HF: обещаны электромотор на 240 л.с., переработанная подвеска и более агрессивная внешность. На рынке батарейный хот-хэтч появится в мае следующего года.

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  • Сейчас электрическая Lancia Ypsilon оснащается 156-сильным двигателем: таким образом, прибавка составит более 80 сил. Самая мощная версия хэтча сможет ускоряться до 100 км/ч за 5,8 секунды.
  • Ypsilon HF получит более спортивную ходовую часть с уменьшенным дорожным просветом и, вероятнее всего, усиленными тормозами. Также уже известно о расширенной колее. Внешность хэтча обещано переработать с учётом дизайна самых мощных и быстрых Lancia прошлого, хотя в конкретику компания пока не вдаётся.

Ранее Lancia пообещала также вернуться с Ypsilon на раллийные трассы: для этого подготовят особую модификацию пятидверки, которую оснастят бензиновым 1,2-литровым мотором на 212 л.с. О переосмыслении линейки «горячих» моделей HF компания объявила ещё в марте, а сейчас стало известно, что такие модификации со временем получат все серийные модели Lancia. Компания планирует, в частности, флагман Gamma и чуть более компактный хэтчбек Delta.

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240 сил достаточно для хот-хэтча?

Вполне, ещё бы полный привод
Да, но только не электрических
По нынешним меркам маловато

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#Спорткары#Электрокары#Lancia#Lancia Ypsilon
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