«Заряженная» Lancia Ypsilon для всех: первые фото

Сейчас электрическая Lancia Ypsilon оснащается 156-сильным двигателем: таким образом, прибавка составит более 80 сил. Самая мощная версия хэтча сможет ускоряться до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Ypsilon HF получит более спортивную ходовую часть с уменьшенным дорожным просветом и, вероятнее всего, усиленными тормозами. Также уже известно о расширенной колее. Внешность хэтча обещано переработать с учётом дизайна самых мощных и быстрых Lancia прошлого, хотя в конкретику компания пока не вдаётся.

Ранее Lancia пообещала также вернуться с Ypsilon на раллийные трассы: для этого подготовят особую модификацию пятидверки, которую оснастят бензиновым 1,2-литровым мотором на 212 л.с. О переосмыслении линейки «горячих» моделей HF компания объявила ещё в марте, а сейчас стало известно, что такие модификации со временем получат все серийные модели Lancia. Компания планирует, в частности, флагман Gamma и чуть более компактный хэтчбек Delta.