Запрет на иномарки в такси, скидки на новые машины и компактные прицепы для путешествий. Главное за день

Добрый вечер! Большой кроссовер Lynk & Co 09 будут официально предлагать в России под названием Nordcross 001. Продажи, как ожидается, стартуют уже в конце мая. Ждём знакомства, а пока переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
Скидки на машины
Медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля, в первом квартале достиг 21%. Согласно исследованию Авто.ру, сейчас скидки предлагаются примерно в 91% дилерских объявлений. Разбираемся, где и на какие автомобили самые большие дисконты.
Формуле-1 — 75 лет
Взмахом национального британского флага 13 мая 1950 года была дана отмашка Формуле-1, какой мы её знаем: ареной для испытания передовых технологий, битвой лучших умов и, конечно, бескомпромиссной схваткой самых отважных и быстрых парней планеты. Вспоминаем, с чего всё начиналось.
Важные новости
- Запрет на иномарки в такси: закон принят
- Выдача автокредитов в России сократилась в 2,4 раза
- До конца года российский бренд Tenet выпустит четыре модели
- Российский электрокар «Атом» разбили на краш-тестах
Почитать перед сном
Участники ДТП иногда решают свои споры на месте, не вызывая ДПС и даже не оформляя европротокол. Можно ли в таком случае получить выплату по каско? Отвечает юрист.
***
Компактные прицепы для автопутешествий стоят сравнительно недорого, но предлагают вполне комфортные условия. Мы отправились на Авто.ру в поисках таких кемперов и выбрали пять интересных вариантов.
Подождите
Новости загружаются