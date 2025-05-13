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Запрет на иномарки в такси, скидки на новые машины и компактные прицепы для путешествий. Главное за день

Что случилось во вторник, 13 мая 2025 года
Новости

Добрый вечер! Большой кроссовер Lynk & Co 09 будут официально предлагать в России под названием Nordcross 001. Продажи, как ожидается, стартуют уже в конце мая. Ждём знакомства, а пока переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

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Скидки на машины

Медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля, в первом квартале достиг 21%. Согласно исследованию Авто.ру, сейчас скидки предлагаются примерно в 91% дилерских объявлений. Разбираемся, где и на какие автомобили самые большие дисконты.

Формуле-1 — 75 лет

Взмахом национального британского флага 13 мая 1950 года была дана отмашка Формуле-1, какой мы её знаем: ареной для испытания передовых технологий, битвой лучших умов и, конечно, бескомпромиссной схваткой самых отважных и быстрых парней планеты. Вспоминаем, с чего всё начиналось.

Важные новости

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Участники ДТП иногда решают свои споры на месте, не вызывая ДПС и даже не оформляя европротокол. Можно ли в таком случае получить выплату по каско? Отвечает юрист.

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Компактные прицепы для автопутешествий стоят сравнительно недорого, но предлагают вполне комфортные условия. Мы отправились на Авто.ру в поисках таких кемперов и выбрали пять интересных вариантов.

Кстати!

Можно припарковаться или нет? Запутанная задача на знание ПДД.

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