Запрет на иномарки в такси, скидки на новые машины и компактные прицепы для путешествий. Главное за день

Участники ДТП иногда решают свои споры на месте, не вызывая ДПС и даже не оформляя европротокол. Можно ли в таком случае получить выплату по каско? Отвечает юрист.

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