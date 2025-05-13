Запрет на иномарки в такси: закон принят

Автомобили для такси должны будут удовлетворять одному из двух требований. Первое — быть выпущенными на территории РФ в рамках специнвестконтрактов, заключённых в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Если СПИК заключён позже, для допуска таких машин в такси потребуется дополнительное одобрение правительства.

Второе — соответствовать определённой сумме локализационных баллов. Судя по тексту законопроекта, для определения степени локализации не будут использовать систему, принятую сейчас: специализированные расчёты планируется устанавливать особым правительственным правовым актом. С 1 января 2033 года число баллов станет единственным критерием для получения допуска.