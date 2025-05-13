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Запрет на иномарки в такси: закон принят

Критериями станут количество локализационных баллов либо заключённый ранее СПИК
Новости
14
31

Российская Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий требования к локализации автомобилей, разрешённых к эксплуатации в службах такси. По сути, к такой работе будут допускать только транспорт, произведённый на территории России. При этом срок вступления закона в силу на федеральном уровне сдвинут на полгода, а для некоторых регионов предусмотрена заметно более значительная отсрочка.

  • Автомобили для такси должны будут удовлетворять одному из двух требований. Первое — быть выпущенными на территории РФ в рамках специнвестконтрактов, заключённых в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Если СПИК заключён позже, для допуска таких машин в такси потребуется дополнительное одобрение правительства.
  • Второе — соответствовать определённой сумме локализационных баллов. Судя по тексту законопроекта, для определения степени локализации не будут использовать систему, принятую сейчас: специализированные расчёты планируется устанавливать особым правительственным правовым актом. С 1 января 2033 года число баллов станет единственным критерием для получения допуска.
  • Ранее предполагалось, что закон вступит в силу 1 октября 2025 года. Сейчас начало его применения перенесли на 1 марта 2026 года, при этом в Калининградской области он заработает только 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — в 2030-м.

Российские участники отрасли ранее неоднократно выступали против запрета иномарок в такси: к примеру, ещё в 2023 году «Национальный совет такси» заявлял о слишком высоких ценах на покупку и обслуживание таких автомобилей. Накануне, по данным «Известий», Общественный совет по развитию такси отметил, что запрет на нелокализованные машины перегрузит систему, повлечёт за собой массовый уход в теневой сектор и вызовет недовольство граждан.

Как относитесь к отечественным машинам в такси?

Вполне нормально, особенно если недорого
Привык к комфорту иностранных машин
Вообще не обращаю внимания на марку

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Фото на обложке: АвтоВАЗ

#Автопром#такси
14
Комментарии
Комментарии31
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13 мая 2025
Такси подорожает ну и хорошо бабло буду рубить у меня гранта
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3
13 мая 2025
Чёрное купе, гранта менее чем на половину локализована
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13 мая 2025
Алексей, как гранта может быть не локализована полностью, если она только у нас производится?)
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13 мая 2025
Синий пикап, потому что локализация означает производство комплектующих в России. Электроники, коробки и тд. Степень локализация гранты 47,5% по официальным данным
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5
13 мая 2025
Фиолетовое купе,ну собирается она в России под российским брендом, простому пройдет под закон
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13 мая 2025
Чёрное купе, гранта будет стоить 2 млн
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1
18 мая 2025
Чёрное купе, я лучше на автобусе или метро, чем на гранте поеду 😂
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6
13 мая 2025
Очередное подорожание такси... Итак цены кратно взлетели за последнее время
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5
13 мая 2025
Ужассс
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1
13 мая 2025
А в тарифе "бизнес" у нас будет кататься УАЗ "Буханка" в комплектации "Председатель": обшитый вагонкой внутри и резным палисадом на окнах.
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46
14 мая 2025
Это на тариф "Минивэн" запланировано
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1
20 мая 2025
Андрей, Нет , там будут ковры на стенах и люстра .
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1
21 мая 2025
Фиолетовый универсал, люстра с рожками?😂😂😂
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22 мая 2025
Андрей, карпетом
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13 мая 2025
Это Россия. Че не смеетесь? Хорошо конечно что отечественные машины, но комфорт и безопасность......? Думаю многие уйдут из такси, и цены на проезд выростут. Это скажется на каманы народа. На все цены ростут не по дням, а уже по часам. Ну что поделаеш, будем питатся китайскими бичпакетами.ура
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9
22 мая 2025
Зелёный пикап, доширак +майонез
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14 мая 2025
Вроде не 1 апреля 🤦
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1
14 мая 2025
Уже чиновников пересаживали на российский автопром... Очередные псевдо-патриотические игрища.
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8
15 мая 2025
Сменили шильдик на решетке радиатора, и уже российская?
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5
15 мая 2025
автоваз давно пора закрыть, а не продвигать правдами и неправдами
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10
15 мая 2025
Фиолетовый седан, это российский "рынок", кто-то заинтересован в производстве этого автохлама, а так как его мало покупают, решили заставить приобретать принудительно. Пока таксопарки.
Вот такой "рыночный" механизм.
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2
22 мая 2025
Фиолетовый седан, автоваз это не тока машины , там целая отрасль, просто там нет инженеров а есть иждивенцы
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1
15 мая 2025
Лишь бы цены не повышались, а так хоть на ишаках локализуйтесь
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3
17 мая 2025
Коричневый минивэн, так в том-то и дело, что качество и безопасность упадут, а цены при этом взлетят раза в 3-4 минимум
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16 мая 2025
Они бы для начала отечественные авто собирали по уровню иномарок а потом такое вводили
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3
16 мая 2025
Москвичи 3 нан взлетят в цене они по комфорту если по яшке судить типа лучше. А стоят дешевле Весты
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16 мая 2025
В любом, уважающем себя, государстве, власть, силовые структуры, медицина, такси , должны ездить на автомобилях отечественного производства, либо это не государство, а чья-то колония, как мы.
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4
17 мая 2025
Еще не все отрасли развалили, теперь вот за такси взялись... Чтобы граждане ездили на отечественных дровах с очень сомнительной безопасностью, да еще и втридорога. Про хотя бы минимальный уровень комфорта даже уже не говорю
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3
23 мая 2025
Не поняла, подо, Октавии, рапиды уберут что ли?
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28 мая 2025
Половина такси будет работать в черную в регионах
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7 октября 2025
Мне с моим ростом в гранту даже не влезть, а про безопасность вообще молчу. Посмотрите видео о заклинивании руля на Весте. Они не безопасны для перевозки людей. Всё скорее будут ездить на автобусах
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