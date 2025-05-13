Запрет на иномарки в такси: закон принят

Российская Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий требования к локализации автомобилей, разрешённых к эксплуатации в службах такси. По сути, к такой работе будут допускать только транспорт, произведённый на территории России. При этом срок вступления закона в силу на федеральном уровне сдвинут на полгода, а для некоторых регионов предусмотрена заметно более значительная отсрочка.
- Автомобили для такси должны будут удовлетворять одному из двух требований. Первое — быть выпущенными на территории РФ в рамках специнвестконтрактов, заключённых в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Если СПИК заключён позже, для допуска таких машин в такси потребуется дополнительное одобрение правительства.
- Второе — соответствовать определённой сумме локализационных баллов. Судя по тексту законопроекта, для определения степени локализации не будут использовать систему, принятую сейчас: специализированные расчёты планируется устанавливать особым правительственным правовым актом. С 1 января 2033 года число баллов станет единственным критерием для получения допуска.
- Ранее предполагалось, что закон вступит в силу 1 октября 2025 года. Сейчас начало его применения перенесли на 1 марта 2026 года, при этом в Калининградской области он заработает только 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — в 2030-м.
Российские участники отрасли ранее неоднократно выступали против запрета иномарок в такси: к примеру, ещё в 2023 году «Национальный совет такси» заявлял о слишком высоких ценах на покупку и обслуживание таких автомобилей. Накануне, по данным «Известий», Общественный совет по развитию такси отметил, что запрет на нелокализованные машины перегрузит систему, повлечёт за собой массовый уход в теневой сектор и вызовет недовольство граждан.
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Фото на обложке: АвтоВАЗ